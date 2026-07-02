МИД Китая призвал США работать над установлением стратегической стабильности

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что двум державам необходимо устранить мешающие отношениям барьеры и следовать по пути установления конструктивной стратегической стабильности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Господин Ван И подчеркнул, что построение стабильных отношений отвечает чаяниям народов обеих стран, ожиданиям международного сообщества и «является не просто лозунгом, оно требует действий, движения навстречу друг другу и неустанных усилий». Он напомнил о достигнутых в мае в Пекине договоренностях между лидерами стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Дипломат указал на необходимость расширять сферы сотрудничества и сокращать перечень спорных вопросов, удерживая под контролем различные риски и скрытые угрозы. Указав на далекоидущие последствия, связанные с тайваньским вопросом, Ван И призвал США проявлять максимальную осторожность в делах, касающихся Тайваня.

Эрнест Филипповский