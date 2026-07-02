США предложили учет расходов на оборону при распределении льгот в НАТО
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по объединению, которые увеличивают расходы на оборону, необходимо предоставлять политические и экономические льготы.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер
Фото: Nicolas Economou / Reuters
«Мы считаем, что те, кто делают больше, должны получать преимущества за свои усилия — больше времени с лидерами, приоритет в приобретении и закупках вооружений»,— сказал господин Уитакер (цитата по Bloomberg).
По словам дипломата, Польшу, Германию, а также государства Северной Европы и Балтии можно отнести к членам альянса с высокими военными расходами. Однако он добавил, что общая оборонная подготовка Европы остается «неполной».
Господин Уитакер также допустил, что Вашингтон может пойти на меры против стран, которые не выполнят целевой ориентир НАТО по выделению 5% ВВП на оборону к 2035 году.
Предложение США о предоставлении льгот членам НАТО, которые увеличивают расходы на оборону, является частью долгосрочной стратегии по наращиванию военных бюджетов в альянсе. Ранее, на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года, страны-участницы обязались увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Из них 3,5% будут выделяться на основные оборонные потребности, а 1,5% — на другие связанные с обороной и безопасностью цели, такие как кибербезопасность и модернизация инфраструктуры.
Это решение было принято под давлением президента США Дональда Трампа, который ещё в 2016 году критиковал НАТО за то, что США платят слишком много, а альянс «устарел». Он настаивал на том, чтобы европейские страны взяли на себя большую ответственность за собственную оборону. Изначально обсуждалось увеличение показателя до 3% ВВП, но под влиянием США планка была поднята до 5%.
Важным аспектом нового подхода является то, что военная помощь Украине также будет учитываться как «связанные с обороной» расходы альянса. Это включает закупки военной техники специально для Киева и инвестиции в украинскую военную промышленность. Такое решение продиктовано тем, что вооружение Украины считается имеющим прямое и положительное влияние на безопасность НАТО.
На саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года союзники также обязались предоставить Киеву военную помощь в размере не менее €40 млрд в 2025 году. При этом отмечается, что европейским государствам-членам НАТО потребуется нарастить собственные военные расходы, и высвобождение средств произойдет за счет урезания социальных программ и наращивания заимствований, а также усиления налоговой нагрузки.