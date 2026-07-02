Бюджет Ирака из-за коррупции лишился более $2 трлн с 2003 года
Бюджет Ирака лишился более $2 трлн с 2003 года из-за коррупции, заявил советник премьер-министра Ирака Мунир Хаддад. По данным агентства, в воскресенье в Ираке были задержаны 47 подозреваемых в коррупции, среди которых — чиновники и члены парламента.
«К примеру, жена одного из задержанных (коррупционеров, — “Ъ”) приобрела квартиру за $50 млн, также задержаны несколько чиновников, у каждого из которых более 50 квартир, зарегистрированных на них или их родственников»,— сказал господин Хаддад в разговоре с агентством INA. Он отметил, что точное число арестованных растет, так как задержания проводятся ежедневно в условиях полной секретности.
По словам советника, некоторые фигуранты пытались бежать из страны или укрыться в автономном регионе Иракский Курдистан, однако его власти уже выдали Багдаду восемь человек. Хаддад подчеркнул, что будущие судебные процессы будут открытыми.
Заявление о потере $2 трлн из-за коррупции стало частью широкомасштабной антикоррупционной кампании, объявленной премьер-министром Ирака Али аз-Зейди. Эта кампания, стартовавшая немногим более месяца назад, включает массовые аресты политиков, депутатов и чиновников, особенно связанных с нефтяным сектором. Рейды прошли в различных районах Багдада, включая дипломатический квартал, а также в некоторых провинциях.
Эксперты полагают, что эта антикоррупционная кампания призвана укрепить позиции аз-Зейди, завоевать доверие США и продемонстрировать готовность властей ответственно использовать потенциальные американские инвестиции. Также это позволяет решить проблему растущей инфляции и выполнить предвыборные обещания. Есть предположения о негласном сотрудничестве иракских силовиков с ФБР в рамках борьбы с отмыванием денег. Часть задержанных — деятели, симпатизирующие Ирану, однако среди арестованных есть и суннитские политики, что указывает на более широкий охват кампании.
Проблема коррупции в Ираке не нова. Еще в 2015 году ООН запустила программу Funding Facility for Stabilization объемом около $1,9 млрд для восстановления страны, однако расследование The Guardian в 2024 году выявило, что сотрудники ООН в Ираке требовали взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов, доходящих до 15% от их объема. Это указывает на глубокие корни коррупционных схем, затрагивающие не только национальные, но и международные структуры.