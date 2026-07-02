Бюджет Ирака из-за коррупции лишился более $2 трлн с 2003 года

Бюджет Ирака лишился более $2 трлн с 2003 года из-за коррупции, заявил советник премьер-министра Ирака Мунир Хаддад. По данным агентства, в воскресенье в Ираке были задержаны 47 подозреваемых в коррупции, среди которых — чиновники и члены парламента.

«К примеру, жена одного из задержанных (коррупционеров, — “Ъ”) приобрела квартиру за $50 млн, также задержаны несколько чиновников, у каждого из которых более 50 квартир, зарегистрированных на них или их родственников»,— сказал господин Хаддад в разговоре с агентством INA. Он отметил, что точное число арестованных растет, так как задержания проводятся ежедневно в условиях полной секретности.

По словам советника, некоторые фигуранты пытались бежать из страны или укрыться в автономном регионе Иракский Курдистан, однако его власти уже выдали Багдаду восемь человек. Хаддад подчеркнул, что будущие судебные процессы будут открытыми.