ЕП пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в ЕС из-за проекта Кушнера

Депутат Европарламента Тинеке Стрик заявила, что проект застройки охраняемых береговых линий и природных зон для строительства курорта в Албании нарушает экологическую политику ЕС. Проект финансируется зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как сказала госпожа Стрик изданию The Guardian, власти Албании «играют с огнем», продолжая реализацию проекта курорта стоимостью €1,4 млрд.

Депутат предупредила, что продвижение туристического комплекса на острове Сазан и полуострове Звернец создаст серьезные проблемы в переговорах о вступлении страны в Евросоюз. Завершение интеграции Албании в ЕС намечено властями на 2027–2030 годы.

В Албании уже почти месяц продолжаются массовые протесты, получившие название «фламинго-революция». Граждане вышли на улицы для защиты уникальных природных зон, где обитают фламинго, черепахи и протекает дельта одной из самых нетронутых рек Европы. В крупнейшей акции приняли участие около 250 тыс. человек.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и расследования коррупции, связанной с привлечением иностранных инвесторов в заповедные районы. Сам премьер-министр заявил, что недовольство населения растет из-за завышенных требований после улучшения условий жизни.

Информация об инвестициях фонда Джареда Кушнера Affinity Partners в албанские курорты появилась в 2024 году. Европарламент принял резолюцию с призывом заморозить работы в чувствительных экологических зонах.