Около 337 тыс. россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Около 337 тыс. россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщает Роспотребнадзор. Прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году сделали 3,3 млн человек.

«Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

По информации ведомства, также для профилактики укусов клещей под акарицидную обработку попало 189,5 тыс. га территории, что составляет 96,2% от запланированного объема.