В Москве после попытки инсценировать ДТП возбудили третье уголовное дело
В отношении двоих молодых людей и несовершеннолетней возбудили уголовное дело о вымогательстве, сообщило управление СКР по Москве. 28 июня они пытались инсценировать ДТП и получить от жертвы 10 тыс. руб.
Как уточнили следственные органы, уголовное дело возбуждено по статье о вымогательстве, совершенном группой по предварительному сговору. Ранее в отношении фигурантов также возбудили дело по факту применения насилия и оскорбления представителей власти.
По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка в Москве девушка вместе с соучастниками инсценировала ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали от потерпевшего водителя 10 тыс. руб. Прибывшего на место инспектора они избили, после чего скрылись.
Два фигуранта дела находятся под арестом. 1 июля СКР сообщил о задержании несовершеннолетней.
Случаи инсценировки ДТП, как в текущей новости, широко распространены и часто сопряжены с другими преступлениями, такими как вымогательство. В практике правоохранительных органов встречаются организованные группы, которые инсценируют аварии для получения незаконных выгод.
Например, в Кузбассе осудили ОПГ «Вертолетовские», члены которой занимались инсценировкой ДТП и вымогательствами. В других регионах, таких как Алтайский край, Ростовская и Новосибирская области, также задерживали мошенников, инсценирующих ДТП для получения выплат по страховке или прямого вымогательства денег у потерпевших водителей. В некоторых случаях, как в Новосибирской области, такие группировки могут включать бывших сотрудников силовых структур. В Нижнем Новгороде группа из шести человек, включая участкового, инсценировала дорожные аварии для получения страховых выплат. Инсценировки ДТП могут быть частью более сложных преступных схем, например, когда преступная группа занимается как инсценировками аварий, так и вымогательствами у детей-сирот.
Зачастую организаторы таких преступлений привлекают различных сообщников для реализации своих схем, а общий ущерб от их деятельности может достигать миллионов рублей. Помимо мошенничества, участники этих групп могут обвиняться в других тяжких преступлениях, вплоть до превышения должностных полномочий и незаконного хранения оружия.