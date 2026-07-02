В Москве после попытки инсценировать ДТП возбудили третье уголовное дело

В отношении двоих молодых людей и несовершеннолетней возбудили уголовное дело о вымогательстве, сообщило управление СКР по Москве. 28 июня они пытались инсценировать ДТП и получить от жертвы 10 тыс. руб.

Как уточнили следственные органы, уголовное дело возбуждено по статье о вымогательстве, совершенном группой по предварительному сговору. Ранее в отношении фигурантов также возбудили дело по факту применения насилия и оскорбления представителей власти.

По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка в Москве девушка вместе с соучастниками инсценировала ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали от потерпевшего водителя 10 тыс. руб. Прибывшего на место инспектора они избили, после чего скрылись.

Два фигуранта дела находятся под арестом. 1 июля СКР сообщил о задержании несовершеннолетней.