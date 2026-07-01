Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле достигло 2295

Из-за землетрясений в Венесуэле погибли 2295 человек, еще 11,3 тыс. пострадали. В пунктах временного размещения находятся 12,8 тыс. человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает Ultimas Noticias.

Правительство Венесуэлы объявило с 1 июля семидневный траур в память о жертвах землетрясений, сообщает VTV.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни было зафиксировано 782 афтершока. Разрушения есть в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где как минимум 100 зданий было разрушено до основания.