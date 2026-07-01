Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле достигло 2295
Из-за землетрясений в Венесуэле погибли 2295 человек, еще 11,3 тыс. пострадали. В пунктах временного размещения находятся 12,8 тыс. человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает Ultimas Noticias.
Правительство Венесуэлы объявило с 1 июля семидневный траур в память о жертвах землетрясений, сообщает VTV.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни было зафиксировано 782 афтершока. Разрушения есть в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где как минимум 100 зданий было разрушено до основания.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня 2026 года в Венесуэле, стали сильнейшими в стране за более чем 120 лет. Предыдущее мощное землетрясение с магнитудой 7,7 было зафиксировано в 1900 году. Геологическая служба США присвоила нынешним землетрясениям красный уровень тревоги по числу погибших, прогнозируя, что количество жертв может значительно превысить официальные данные.
Масштабные разрушения и большое число жертв объясняются многими факторами. Специалисты, в том числе из венесуэльского парламента, отмечают, что здания, построенные в середине XX века, оказались неустойчивыми к землетрясениям. Также катастрофическое экономическое положение страны, усугубленное санкциями США, гиперинфляцией и неэффективным управлением, привело к тому, что инфраструктура находилась в плачевном состоянии, а государственные службы оказались не готовы к оперативной помощи населению. Гуманитарная ситуация в Венесуэле была тяжелой ещё до землетрясений, и, по данным ООН за 2025 год, около трети населения нуждалось в гуманитарной помощи.
Трагедия выявила острую нехватку спасателей и соответствующего оборудования. В некоторых пострадавших районах наблюдается нехватка спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины. Зарубежные СМИ сообщают о растущем недовольстве жителей. Люди обвиняют власти в бездействии и несвоевременной доставке помощи, а также в том, что официальные цифры погибших значительно занижены. Простые венесуэльцы, по их словам, пока не почувствовали улучшения экономической ситуации, несмотря на ослабление санкций.