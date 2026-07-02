Россияне стали реже путешествовать из-за экономии и неопределенности

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение туристической активности россиян в 2026 году происходит на фоне замедления роста внутреннего туризма, который в 2025 году увеличился лишь на 1-5% по разным оценкам, в отличие от 6% в 2024 году. Это объяснялось как падением спроса на курорты Краснодарского края, так и желанием путешественников отдыхать за границей, что становилось доступнее с укреплением рубля. В то же время, зарубежные поездки сталкиваются со сложностями, связанными с логистикой и визовыми ограничениями. С одной стороны, в 2025 году отмечался рост числа зарубежных поездок, особенно в Азию, благодаря расширению авиасообщения и укреплению рубля. С другой — эксперты РСТ прогнозировали сокращение длительности заграничного отпуска россиян и переориентацию на более доступные отели из-за колебаний курса валют и конфликтов на Ближнем Востоке, которые привели к потере 30% объема предложений.

Геополитическая напряженность и экономическая неопределенность являются ключевыми факторами, влияющими на выбор россиян. Например, из-за конфликта на Ближнем Востоке многие туристы откладывали бронирование летних туров за рубеж. Несмотря на рост спроса на некоторые азиатские направления, такие как Вьетнам и Китай, традиционно популярные Турция и Египет также адаптируют предложения, перераспределяя часть спроса, ранее ориентированного на ОАЭ. Внутренний туризм, хотя и демонстрирует органический рост на 4–6% в год, также испытывает давление из-за роста цен и общего снижения покупательной способности населения, что приводит к сокращению глубины бронирования и переходу на более короткие поездки.

Въездной туризм в Россию также испытывает трудности: в первом квартале 2026 года турпоток в Россию сократился на 30–40% из-за геополитической ситуации и военных действий на Ближнем Востоке, а также проблем с авиаперелетами и мобильной связью. Например, спрос иностранцев на бронирование отелей в России сократился на 23% год к году. Это касается и китайских туристов, поток которых до пандемии составлял более миллиона человек в год, но после ее окончания восстанавливается медленно, в том числе из-за необходимости оформления виз и закрытия многих турфирм в Китае.

В целом, российский туристический рынок, как внутренний, так и выездной, находится под влиянием потребительского пессимизма и желания экономить. Это приводит к сокращению числа поездок, выбору более бюджетных направлений и коротких туров вместо длительных отпусков. Туроператоры и аналитические компании ожидают, что тенденция к снижению сохранится, пока не стабилизируется общая потребительская уверенность и не разрешатся вызовы, связанные с международной обстановкой и экономической ситуацией.