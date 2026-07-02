Экономика подает смешанные сигналы

Свежая порция макроэкономических данных Росстата позволяет говорить о снижении экономической активности в реальном секторе на фоне продолжающегося роста частного потребления. Впрочем, такой рост не выглядит устойчивым, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Расчеты Минэкономики, сделанные на основе вышедшей 1 июля статистики Росстата о состоянии экономики, фиксируют незначительный прирост ВВП в мае — на 0,3% в годовом выражении (в мае 2026-го было на один рабочий день больше, чем год назад). В апреле показатель составлял 1,3%, в марте — 1,9%. По итогам января—мая годовая динамика ВВП оказалась на уровне плюс 0,2%.

Данные о изменении ВВП с учетом сезонности и календарности министерство в этот раз не приводит, но, вероятнее всего, этот показатель снижался (в марте к апрелю 2026 года он сократился на 0,5%, оценивали ранее в Минэкономики). По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», производство добавленной стоимости базовыми секторами экономики снизилось в мае к апрелю с учетом сезонности и календарности на 0,6%. Таким образом, похоже, локальный всплеск экономической активности, о котором говорили в ЦБ, пришелся на март—апрель — в мае активно росла лишь розница.

По расчетам Минэкономики, общий объем потребления домохозяйств (суммарный оборот розницы, общественного питания и платных услуг) в мае в годовом выражении прибавил 6,4% против увеличения на 5,8% месяцем ранее. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) похожим образом оценивают годовую динамику показателя в мае (плюс 6,5%), отмечая, что такого высокого роста не было уже два года, и фиксируют прирост потребления к апрелю на 1% против 0,5% месяцем ранее (с учетом сезонности и календарности). Такому росту, прежде всего, послужили покупки непродовольственных товаров (в частности, автомобилей), что поддержало заметный рост розничного кредитования, отмечает эксперт центра Игорь Поляков. Способствовало росту показателя и сохранение жесткого рынка труда — безработица в мае составила лишь 2,1%.

Между тем такой всплеск потребления не выглядит устойчивым. Аналитики Альфа-банка считают, что домохозяйства перенесли на второй квартал часть покупок со второго полугодия — и начиная с третьего квартала динамика частного потребления будет слабеть. Это согласуется с динамикой реальных зарплат и доходов. Рост первых замедлился до 5,1% в апреле после 8,7% в марте, а с учетом сезонности и календарности, по оценке ЦМАКП, снизился в апреле к марту на 0,5%, что произошло после длительного непрерывного роста показателя. Об ухудшении планов по найму и повышению зарплат в июне в промышленности свидетельствуют PMI S&P Global и конъюнктурные опросы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП).

При этом в конце второго квартала опросные показатели стали демонстрировать разнонаправленную динамику. Потребительские настроения, по данным ЦБ, в июне подросли, а по Росстату — снизились. На этом фоне в обрабатывающей промышленности PMI от S&P Global фиксирует первое за год улучшение настроений — индекс поднялся выше отметки 50 пунктов. Вместе с тем в секторе продолжается сокращение занятости, снижение экспортных заказов и ослабление уверенности компаний в перспективах ближайших 12 месяцев.

По данным ИНП РАН, после слабого первого квартала предприятия действительно стали лучше оценивать текущий спрос. Однако в июне одновременно ухудшились планы выпуска продукции, инвестиций, найма работников и повышения заработной платы. В свою очередь, Росстат в июне зафиксировал снижение оптимизма как в обработке, так и в добыче — после его восстановления в два предыдущих месяца. Впрочем, частное потребление в июне, судя по «Сбериндексу», продолжало заметно расти.

Артем Чугунов