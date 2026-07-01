Замглавы ДУМ России оштрафовали за возбуждение вражды из-за картин в кабинете
Тушинский районный суд Москвы оштрафовал первого заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова на 20 тыс. руб. по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом для составления протокола стали картины в его рабочем кабинете на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси.
Дамир Мухетдинов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Эксперты МГЛУ выявили в картинах признаки унижения национального и религиозного достоинства, а также оскорбления людей по признакам национальной или религиозной принадлежности, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Дамир Мухетдинов стал первым заместителем председателя ДУМ в 2012 году. В 2017 году стал ректором Московского исламского института. Также занимает должность главного редактора издательского дома «Медина». Выпускает исламскую богословскую, историческую, учебную и просветительскую литературу. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу под его редакцией «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь».
Административная статья о возбуждении ненависти или вражды, по которой оштрафован Дамир Мухетдинов, применяется в различных случаях. Например, в Алтайском крае жителя оштрафовали на 5 тыс. руб. за комментарий во «ВКонтакте», унижающий достоинство русских, а в Ярославле двух человек приговорили к условным срокам за публикации с призывами к насильственным действиям по мотивам политической и национальной ненависти или вражды. В Барнауле житель получил обвинения в возбуждении ненависти либо вражды через соцсети, где он публиковал комментарии с негативной оценкой правоохранителей. Дмитрий Талантов, бывший президент Адвокатской палаты Удмуртии, был осужден на 6 лет и 10 месяцев лишения свободы, в том числе за возбуждение ненависти и вражды к поддерживающим спецоперацию.
Законодательство в этой сфере постоянно развивается. В 2025 году Госдума рассматривала инициативы о введении административной ответственности за поиск экстремистских материалов, включая те, что найдены через VPN. Предлагался штраф в размере 3-5 тыс. руб. за заведомый поиск такого контента. Также Госдумой обсуждался законопроект о запрете ретуширования религиозных символов, который, по мнению экспертов, должен способствовать более осознанному отношению к религиозной и национальной символике.