Замглавы ДУМ России оштрафовали за возбуждение вражды из-за картин в кабинете

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал первого заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова на 20 тыс. руб. по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом для составления протокола стали картины в его рабочем кабинете на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дамир Мухетдинов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дамир Мухетдинов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эксперты МГЛУ выявили в картинах признаки унижения национального и религиозного достоинства, а также оскорбления людей по признакам национальной или религиозной принадлежности, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Дамир Мухетдинов стал первым заместителем председателя ДУМ в 2012 году. В 2017 году стал ректором Московского исламского института. Также занимает должность главного редактора издательского дома «Медина». Выпускает исламскую богословскую, историческую, учебную и просветительскую литературу. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу под его редакцией «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь».