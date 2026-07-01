Черногория открыла визовый Центр для граждан третьих стран в Воронеже

Один из восьми визовых центров Черногории появился в Воронеже. Пока он рассчитан только на проживающих в РФ граждан третьих стран и россиян, которые собираются отправиться в страну больше чем на 30 дней. Об этом сообщил оператор центров компания VFS Global.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Также центры заработали с 1 июля в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске и Екатеринбурге. Заявления на получение визы принимаются только по предварительной записи через официальный сайт.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что центры принимают документы для всех основных категорий виз: краткосрочных (тип C) и долгосрочных (тип D). Консульский сбор за оформление составляет 35 евро независимо от типа разрешения на въезд.

Для российских граждан безвизовый режим сохраняется при поездках длительностью до тридцати дней. Виза потребуется только в случае планирования более длительного пребывания в Черногории после введения новых правил.

Ранее власти Черногории объявили, что отмена текущего безвизового режима для россиян завершится до конца сентября две тысячи двадцать шестого года. Это требование необходимо для выполнения условий по вступлению республики в Европейский союз к 2028 году.

Егор Якимов