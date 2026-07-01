И нету других забот

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел 1 июля круглый стол «Выборы в Госдуму-2026: стратегии, лица, тренды». Эксперты пришли к выводу, что военные угрозы и экономические проблемы, в частности ситуация на топливном рынке, тревожат избирателей, но пока не оказывают влияния на их предпочтения. По прогнозам политологов, по итогам выборов состав нижней палаты изменится совсем незначительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая мероприятие, президент ФоРГО Константин Костин напомнил слова председателя «Единой России» (ЕР) Дмитрия Медведева о том, что выборы в Госдуму впервые в российской истории проходят в условиях военного времени. Это задает тренды всей кампании, продолжил политолог: участникам приходится учитывать высокий показатель тревожности в обществе, а привычные темы вроде здравоохранения и благоустройства отходят на второй план, уступая место атакам БПЛА и ситуации на топливном рынке. В списках всех парламентских партий есть ветераны специальной военной операции, обратил внимание господин Костин.

От самих партий на круглом столе присутствовал только член генсовета ЕР Сергей Перминов. Он назвал пятерку лидеров списка ЕР «ДНК российской власти на следующие пять лет» (в нее вошли глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин) и спрогнозировал, что думская фракция партии обновится на треть. Господин Перминов также сослался на оценки экспертов, согласно которым ЕР может завоевать от 310 до 330 мандатов из 450.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков поделился результатами исследования речей Владимира Путина на 12 съездах ЕР. Выяснилось, что за эти годы «пошли в рост» такие слова, как «суверенитет», «люди», «семья». «Президент ориентирует партию на работу с людьми»,— растолковал эксперт. Он также обратил внимание на ошибку тех, кто говорил, будто глава государства дистанцируется от ЕР: вместо этого господин Путин подчеркивает, что создавал эту партию и встречается с ее лидерами.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заверил, что вызовы, с которыми граждане столкнулись в последнее время, «не ограничивают доминирование ЕР» и «не меняют качественно поддержку партии». Старт кампании единороссов он охарактеризовал как энергичный, отметив, что в ее списке наблюдается «консолидация элит разных уровней». В то же время оппозиция, по оценке эксперта, ведет «нишевые кампании». Список КПРФ господин Орлов назвал «относительно слабым», поскольку он перенасыщен федеральным руководством — «клубом, который не способен работать с протестной повесткой в регионах».

В списке ЛДПР эксперт нашел большое количество «малоизвестных деятелей», а в списке «Новых людей» — выходцев из других партий, что является признаком «вторичности». «Справедливая Россия», которая проведет свой съезд 4 июля, оценок пока не получила.

Руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук обратил внимание на большой разброс по количеству лидеров списка у думских партий (от трех у «Новых людей» до 15 у КПРФ). А президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов предпочел ставить вопросы вместо ответов: «Будет ли у избирателей вообще позыв голосовать? Каким будет масштаб дискомфорта? Что из привычного будет утрачено: Telegram, заправки?» Также он задался вопросом, может ли случиться, что партии станут бенефициарами своих же неудачных высказываний, и привел в пример слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о лежащих в банках деньгах, которые сразу были интерпретированы как призыв к изъятию вкладов у населения. По мнению господина Виноградова, не исключен сценарий, когда избиратели на волне паники, не разбираясь, проголосуют как раз за коммунистов.

Подводя итог, Константин Костин сделал прогноз: в парламент снова пройдут пять партий, но «Новые люди» переместятся с пятого места на четвертое. КПРФ же, по его оценке, останется на второй позиции, несмотря на «ляп» своего лидера: «Остались там еще политики, умеющие пользоваться общественным недовольством».

Ксения Веретенникова