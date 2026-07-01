Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Антверпене

По меньшей мере пять человек погибли во время пожара в десятиэтажном жилом доме в бельгийском Антверпене. Об этом сообщили СМИ, в том числе Reuters и CNN, со ссылкой на бельгийскую полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В полиции заявили, что пока сложно оценить общее число пострадавших. В доме в районе Линкеровер живет больше 200 человек. Большинство из них были эвакуированы пожарными. По предварительной оценке, многие получили серьезные травмы.

Пожар начался утром 1 июля. Как сообщают очевидцы, над домом поднимались клубы дыма. Причины возгорания неизвестны.

Яна Рождественская