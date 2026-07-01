ИИ-стартап Together AI привлек $800 млн и достиг капитализации $8,3 млрд
Стартап в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Together AI сообщил, что привлек инвестиции на $800 млн. Его капитализация теперь оценивается в $8,3 млрд. В Together AI инвестировали, в частности, Nvidia, производитель оборудования Pegatron, а также инвестфонды Vista Equity Partners, Salesforce Ventures, Emergence Capital.
Together AI был создан в 2022 году. Он разрабатывает облачные инструменты, позволяющие другим компаниям и пользователям получить доступ к различным ИИ-моделям с открытым исходным кодом. С начала 2025 года капитализация стартапа выросла более чем вдвое — тогда он оценивался в $3,3 млрд. Together AI собирается направить привлеченные средства на увеличение своих вычислительных мощностей и развитие инфраструктуры.
Инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта (ИИ) значительно выросли, составив почти половину всего объема глобального венчурного финансирования в 2025 году. Общий объем мирового венчурного финансирования достиг $469 млрд, из которых $225,8 млрд пришлись на ИИ-стартапы. Эти рекордные вложения отчасти обусловлены тем, что инвесторы всё чаще фокусируются на ИИ, стремясь к быстрой прибыли, что может привести к образованию «пузыря» на рынке.
Крупные игроки, такие как Nvidia, входящая в число инвесторов Together AI, проявляют активный интерес к развитию ИИ-инфраструктуры. Например, Nvidia планировала инвестировать $100 млрд в OpenAI для создания дата-центров и технологий ИИ, а также участвовала в проекте Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP), целью которого являются инвестиции в развитие перспективных разработок, связанных с ИИ. Другие технологические гиганты, включая Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), также намеревались значительно увеличить свои инвестиции в ИИ, прогнозируя общие вложения более $320 млрд в 2025 году.
Многие компании, включая OpenAI, заключают крупные сделки для обеспечения своих ИИ-моделей необходимыми вычислительными мощностями, приобретая сотни тысяч чипов у таких производителей, как AMD. Растущий спрос на вычислительные мощности и инфраструктуру стимулирует инвестиции в этот сектор. Это также подчеркивает общую тенденцию, когда технологические стартапы, фокусирующиеся на ИИ, привлекают крупные суммы венчурного капитала.