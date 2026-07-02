Игры детям не игрушка

Альянс по защите детей в цифровой среде и Центр по борьбе с лудоманией опросили более 1 тыс. родителей из 35 регионов об их отношении к проблеме игровой зависимости несовершеннолетних. Большинство респондентов (82,3%) считают эту угрозу «серьезной и требующей внимания» со стороны семьи, государства и общества. Еще 12,5% воспринимают ее как «неизбежную часть современной жизни», а 2,3% назвали «преувеличенной». Часть родителей считает игровую зависимость у детей следствием проблем с характером (30,2%) или воспитанием (26,5%), но больше половины уверены, что это серьезное заболевание (51,7%). Говоря о причинах возникновения зависимости, родители упомянули недостаток самоконтроля (20,9%) и психологические проблемы (36,5%), но главным фактором назвали «развитие цифровой среды» и «окружение» (72,8%).

Многие семьи замечают признаки «потенциально проблемного поведения» ребенка — например, раздражительность при ограничении времени игры (43,5%) или траты реальных денег в игре (24,5%). Особую обеспокоенность у родителей вызывают механики монетизации — например, донаты, внутриигровые покупки, платные улучшения и дополнительные возможности. В целом же большинство родителей (65,8%) считают, что зависимость проявляется в тот момент, когда ребенок теряет контроль над временем и не может самостоятельно прекратить игру. А 28,8% призывают обращать внимание на ухудшение успеваемости, поведения или отношений с окружающими.

Беспокойство родителей «абсолютно понятно», признает гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Но запретами эту проблему не решить, уверен он: «Здесь гораздо важнее личный пример родителей, понятные правила и открытый диалог. Именно семья закладывает привычки, и государство не может заменить эту работу». Он также обратил внимание на то, что увлечение видеоиграми, игровое расстройство и лудоманию «часто записывают в одну категорию», хотя это «совершенно разные» понятия: «Лудомания связана с азартными играми и денежными ставками. Игровое расстройство действительно включено ВОЗ в Международную классификацию болезней, однако это крайне редкое состояние с четкими диагностическими критериями».