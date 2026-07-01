Объем торгов Мосбиржи взлетел на 57% в июне

Совокупный объем торгов на всех рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в июне достиг 197,7 трлн руб., что на 57% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По сравнению с маем рост составил 22,5%, следует из материалов торговой площадки.

На денежный рынок пришлось 157,9 трлн руб. оборота, что на 61% выше показателя прошлого года. В нем рекордный рост показали операции РЕПО без обеспечения: их объем вырос в 7,4 раза, до 23,3 трлн руб. при сохраняющейся волатильности рублевых ставок.

На фондовом рынке зафиксирован рост на 23,4% — до 7,55 трлн руб. При этом вторичные торги акциями российских эмитентов прибавили 5,3%, тогда как рынок корпоративных облигаций показал уверенный рост на 86% в сегменте вторичных торгов. Срочный рынок также продемонстрировал позитивную динамику. Объем торгов фьючерсами увеличился на 72% за год.