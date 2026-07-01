Семь тамбовчан предстанут перед судом за массовую драку с участием подростков

Первомайский райсуд Тамбовской области рассмотрит уголовное дело о массовой драке с участием несовершеннолетних в отношении семи местных жителей. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Имена фигурантов не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в сентябре 2025 года в поселке Первомайский жители устроили массовую драку, в которой участвовали как минимум 30 человек, разделившихся на пары. В результате потасовки один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму. Дело передали в суд. Дата и время его рассмотрения пока не назначены.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей города Грязи, обвиняемых в подготовке беспорядков с участием как минимум 100 человек. По версии следствия, подсудимые призывали в соцсетях к нападению на представителей определенной этнической группы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Спутники без погромов».

Егор Якимов