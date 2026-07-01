Лечению депрессии изменили стандарты

Минздрав разрешил лечить депрессию по ОМС круглый год. Новый стандарт помощи предусматривает терапию не только при острых случаях, но и в период рецидивов, а также терапию с высокотехнологичными процедурами, исключение устаревших нейролептиков и увеличение сеансов с психологом, с 10 до 14.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Этот стандарт будет полезен в первую очередь регионам, в Москве практика уже на высоком уровне, рассказала профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Марина Артемьева:

«Это очень хорошо, что психотерапия введена в стандарт. В Москве и раньше было 10 индивидуальных сеансов, а коллективной или групповой помощи психотерапевта значительно больше. И в столице существуют бесплатные центры. За пределами Московской области это тоже реально, поскольку психотерапия, клиническая психология сейчас развиваются.

Я думаю, что в других городах тоже не отстают от Москвы. Сейчас уклон идет, наоборот, в психотерапию, хотя есть доступ к современным препаратам. Старые нейролептики отступили. Доступны новые поколения лекарств, они производятся в России, достаточно стабильны по цене. Вопрос повышения комплаентности в смысле приема лекарств больным как раз психотерапевтами прорабатывается: лекции, круглые столы, знакомство с тем, что такое депрессия.

В Москве созданы специальные городские психотерапевтические центры. Это новый метод организации психиатрической помощи, который, я думаю, пойдет по стране. Больницы адаптированы. Много лет я преподаю при РУДН на кафедре психиатрии, и мы в нашей базовой больнице в столице с 1990-х годов развиваем психотерапию.

При этом, в частности, в НПЦ психоневрологии им. Соловьева оказывают психотерапевтическую помощь, проводят поддерживающую терапию для пациентов после их выписки из стационара. Некоторые к нам ходят регулярно раз в полгода. Там есть разные тематики групповых бесед, они даже иногда функциональнее работают, чем индивидуальные».

Старый стандарт Минздрава учитывал только острый период, от момента постановки диагноза до достижения положительного эффекта. После этого лечиться по ОМС было нельзя. По новым правилам пациент получит право не только на полную терапию, но и на три дополнительных осмотра. Впрочем, быстро реализовать эту инициативу будет крайне сложно, уверен психиатр Борис Суворов:

«Надо очень сильно перестроить всю систему, переобучать психиатров, психотерапевтов. Это комплекс мероприятий. По идее, у человека никаких проблем не должно быть, если он работает в какой-то частной структуре или компании. Все, что относится к госрегулированию, так это вопрос к государственным органам. Будет ли это влиять, например, на выдачу водительского удостоверения?

Кроме того, до сих пор многие путают различные состояния. Ведь есть невротическая депрессия, которая в первую очередь подлежит психотерапевтическому лечению, а потом уже медикаментозному. А есть так называемая эндогенная депрессия. Это очень серьезное заболевание, оно сопоставимо по тяжести с шизофренией».

По данным Росстата, в 2024 году новые случаи заболевания фиксировались на 22% чаще, чем в 2020-м. При этом, согласно отчетам компании RNC Pharma, в прошлом году аптеки продали почти 24 млн упаковок антидепрессантов, на 4 млн больше, чем в 2024-м. По данным Института психологии РАН, в этом году симптомы депрессии и тяжелой тревоги отметили у себя 42% россиян.

Леонид Пастернак