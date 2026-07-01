Крым частично обесточен после ударов ВСУ

Крымский Армянск уже более двух дней остается без света и воды. Большие проблемы с электроэнергией испытывают также Красноперекопск и городской округ Феодосия. Об этом “Ъ” сообщили в правительстве РК.

По информации местных жителей, более двух дней нет света и воды в Армянске и Красноперекопске. В близлежащем селе Ишунь водоснабжение отсутствует уже шесть суток.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с рядом населенных пунктов городского округа.

«Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам»,— отметил господин Гоцанюк.

Как уточнили “Ъ” в правительстве РК, отключения электроэнергии также фиксируются в Симферополе, Евпатории, Саках, Сакском районе, городских округах Ялта, Алушта и Судак, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах полуострова.

По словам чиновников, ремонтные бригады «Крымэнерго» делают все возможное для стабилизации энергосистемы. Одновременно с этим граждан просят экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

В ГУП РК «Крымэнерго» рассказали “Ъ”, что на данный момент в Крыму графики временного ограничения электроснабжения не действуют, поскольку ситуация на сетях меняется ежеминутно и невозможно заранее определить, какие именно улицы и районы и на какое время останутся без света. Специалисты мониторят уровень нагрузки в режиме реального времени и далее принимают оперативное решение о ее перераспределении между линиями.

Александр Дремлюгин, Симферополь