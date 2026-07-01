«Сбер» не исключает, что прибыль российских банков превысит 3,5 трлн рублей

Сбербанк сообщил о возможном росте прибыли банковского сектора России в 2026 году. По словам зампреда правления и финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, прибыль банков может превысить показатели 2025 года и приблизиться к рекордным значениям 2024-го.

«Мы видим, что за пять месяцев прибыль банков выросла в 1,5 раза и есть вероятность того, что в 2026 году банки заработают больше, чем это было в 2025 году (3,5 трлн руб.). Возможно, стоит ориентироваться на показатели 2024 года (3,8 трлн руб.)»,— сказал господин Скворцов в кулуарах Финансового конгресса Банка России (цитата по ТАСС).

Господин Скворцов подчеркнул, что основным риском для прибыльности остается ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля, вызывающее необходимость создания резервов. Это связано с высокой ставкой по кредитам и поступающими запросами на реструктуризацию, что отражает проблемы у многих компаний.

Финансовый директор «Сбера» также обратил внимание на технологические и киберриски, однако выразил уверенность, что по итогам года прибыль банков превзойдет результаты предыдущего периода. Банк России в мае повысил прогноз чистой прибыли банков на 2026 год до диапазона 3,4–3,9 трлн руб. с ранее ожидаемых 3,3–3,8 трлн руб.