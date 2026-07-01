«Сбер» не исключает, что прибыль российских банков превысит 3,5 трлн рублей
Сбербанк сообщил о возможном росте прибыли банковского сектора России в 2026 году. По словам зампреда правления и финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, прибыль банков может превысить показатели 2025 года и приблизиться к рекордным значениям 2024-го.
«Мы видим, что за пять месяцев прибыль банков выросла в 1,5 раза и есть вероятность того, что в 2026 году банки заработают больше, чем это было в 2025 году (3,5 трлн руб.). Возможно, стоит ориентироваться на показатели 2024 года (3,8 трлн руб.)»,— сказал господин Скворцов в кулуарах Финансового конгресса Банка России (цитата по ТАСС).
Господин Скворцов подчеркнул, что основным риском для прибыльности остается ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля, вызывающее необходимость создания резервов. Это связано с высокой ставкой по кредитам и поступающими запросами на реструктуризацию, что отражает проблемы у многих компаний.
Финансовый директор «Сбера» также обратил внимание на технологические и киберриски, однако выразил уверенность, что по итогам года прибыль банков превзойдет результаты предыдущего периода. Банк России в мае повысил прогноз чистой прибыли банков на 2026 год до диапазона 3,4–3,9 трлн руб. с ранее ожидаемых 3,3–3,8 трлн руб.
В предыдущие годы прибыль российского банковского сектора демонстрировала значительные колебания и восстановление. Так, по итогам 2023 года российские банки получили 3,3 трлн рублей прибыли, что стало рекордным показателем, но при этом средняя прибыль за 2022–2023 годы (1,7 трлн рублей) была ниже, чем в 2021 году (2,4 трлн рублей). 2022 год оказался сложным для банковской сферы: в первом полугодии фиксировались убытки, связанные с валютной переоценкой, но к концу года сектор смог выйти в прибыль 203 млрд рублей благодаря постепенному восстановлению доходов и снижению ставок.
В 2024 году прогнозы по прибыли банковского сектора также были оптимистичными: Центральный банк РФ скорректировал свои ожидания с 3,1–3,6 трлн рублей до 3,3–3,8 трлн рублей. Некоторые эксперты ожидали, что российские банки могут повторить рекорд прибыли 2023 года и получить более 3 трлн рублей. Прибыль банковского сектора в мае 2024 года составила 281 млрд рублей, что было сопоставимо с аналогичным показателем 2023 года и поддерживалось ростом кредитования и доходов от эквайринга.
Прогноз на 2025 год предполагал некоторое снижение прибыли по сравнению с 2024 годом: ЦБ ожидал диапазон от 3 трлн до 3,5 трлн рублей. Однако, аналитики отмечали, что несмотря на снижение рентабельности капитала в третьем квартале 2025 года, из-за слабой динамики кредитного портфеля и увеличения отчислений в резервы, ROE сектора оставалось выше 20%. В свою очередь, снижение прибыли в феврале 2025 года до 214 млрд рублей было связано с ростом операционных расходов и отрицательной валютной переоценкой.