Челябинский ХК «Трактор» обменял Василия Глотова в СКА

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» официально сообщил об обмене нападающего Василия Глотова в петербургский СКА. Согласно условиям соглашения, права на форварда переходят к клубу из Санкт-Петербурга в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-центр клуба.

Василий Глотов выступал за «Трактор» с декабря 2024 года, когда был выкуплен у того же СКА. В составе челябинцев нападающий провел один из наиболее успешных этапов карьеры: в сезоне 2024/25 он помог команде завоевать серебряные медали чемпионата КХЛ, набрав в 49 матчах 25 очков (8 заброшенных шайб и 17 результативных передач). В минувшем регулярном чемпионате (2025/26) Глотов набрал 38 очков (13+25) в 64 встречах при показателе полезности «+3».

Василий Глотов родился в Барнауле, однако является воспитанником петербургской школы «Серебряные Львы». Карьера игрока включала трехлетний период в Северной Америке (2016–2019), где он выступал в юниорской лиге Квебека, а также в профессиональных лигах ECHL и AHL. После возвращения в Россию нападающий закрепился в системе СКА, а также имел опыт выступлений за ХК «Сочи». В сезоне 2023/24, будучи игроком петербургского клуба, он показал рекордную результативность — 50 очков в 70 матчах при показателе полезности «+34».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 28-летний форвард провел 387 матчей, набрав 206 очков (92+112). Его среднее игровое время в челябинском клубе составляло около 17–18 минут за матч.

Евгений Рыженьков