Международный арбитраж обязал Украину выплатить структурам «Русала» $71 млн

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обязал Украину выплатить $71 млн и проценты на эту сумму в пользу голландских «дочек» «Русала» (MOEX: RUAL) — Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd — за национализацию акций Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). Об этом сообщает Global Arbitration Review.

В 2006 году структуры «Русала» приобрели 68% акций комбината. Затем завод столкнулся с проблемами из-за высоких цен за электроэнергию, а в марте 2015 года Верховный суд Украины национализировал принадлежавший структурам «Русала» пакет акций (68,01%) ЗАлК. Инвесторы в июне 2015 года обжаловали это решение в ЕСПЧ, а в октябре 2016-го инициировали арбитраж в ICSID в отношении Украины, требуя взыскать более чем $1,1 млрд компенсации, учитывая их вложения в завод.

Истцы заявляли, что рентабельность ЗАлК зависела от доступа к дешевой электроэнергии, но Украина не восстановила для комбината специальные тарифные условия и не изменила модель оптового энергетического рынка, из-за чего завод стал убыточным и потерял значительную часть стоимости. Однако трибунал ICSID согласился с позицией Киева, посчитав, что без учета тарифных льгот комбинат к 2011–2012 годам уже стал убыточным и лишился положительной рыночной стоимости.

Вместе с тем арбитры согласились с неправомерностью изъятия государством актива. Сделку по покупке Velbay 68% акций завода в 2006 году за $71 млн украинские суды позже признали недействительной, после чего пакет акций был национализирован. ICSID квалифицировал действия судебной системы Украины как отказ в правосудии, а передачу акций государству — как экспроприацию. В качестве компенсации трибунал взыскал с Украины сумму, которую инвесторы заплатили за этот пакет в 2006 году, а также проценты на нее. При этом требования возместить последующие капитальные вложения в размере $148,1 млн были отклонены, так как, по мнению арбитров, убытки комбината нельзя возлагать на государство после отклонения претензий, связанных с тарифами на электроэнергию.

Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что основанием для требований был отказ в правосудии со стороны украинской судебной системы, а также нарушения других норм международного права. «Украинские суды санкционировали безвозмездную экспроприацию 68-процентного пакета акций Запорожского алюминиевого комбината. Украина также неправомерно вмешалась в осуществление корпоративных прав и незаконно включила истцов в национальный санкционный список. Все эти нарушения были подтверждены авторитетным международным трибуналом. Мы удовлетворены решением»,— прокомментировали в компании.

Варвара Кеня, Полина Трифонова