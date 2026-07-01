Посылка с бомбой нашла адресата

Эхо понедельничного взрыва на монакской улице Преподобного Луи Фролла не утихает. Прошло двое суток, главный подозреваемый — в бегах, жертвы взрыва — в больнице, следствие восстанавливает картину произошедшего. Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо впервые рассказал о ходе расследования, подчеркнув, что дело возбуждено не о террористическом акте, а о покушении на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Монако Стефан Тибо на пресс-конференции, устроенной после взрыва 30 июня

Фото: Manon Cruz / Reuters Прокурор Монако Стефан Тибо на пресс-конференции, устроенной после взрыва 30 июня

Фото: Manon Cruz / Reuters

В понедельник вечером около девяти часов неизвестный мужчина подошел к жилому дому на востоке Монако, практически у самой французской границы. На записях многочисленных камер видеонаблюдения видно, как человек в темной одежде, светлых брюках и панаме с посылкой в руках спокойно входит в подъезд, оставляет ее у входа и быстро уходит. Спустя несколько минут в подъезд вошли трое жильцов — мужчина, женщина и подросток. В этот момент прогремел мощный взрыв.

Самодельное взрывное устройство представляло собой бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами.

Следователи полагают, что она была приведена в действие дистанционно самим исполнителем, который наблюдал за происходящим и выбрал момент для подрыва. Сейчас особое внимание уделяется изучению телефонных соединений в районе преступления.

После взрыва преступник пешком пересек французскую границу и оказался в соседнем Босолее. Дальше его след теряется. Всю ночь район обследовали с вертолетов, но подозреваемый замечен не был. Остается понять, затаился ли он сразу за границей, сел ли в автомобиль, действовал ли один или его ожидали сообщники. К поискам подключены уголовная полиция Ниццы, Национальное управление судебной полиции Франции и монегасские правоохранительные органы. Расследование ведется одновременно по обе стороны границы.

Во вторник, 30 июня, генеральный прокурор Монако Стефан Тибо впервые выступил перед журналистами.

По словам прокурора, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство с использованием взрывного устройства.

При этом прокурор специально подчеркнул, что «на данном этапе произошедшее не может быть квалифицировано как террористический акт», позволяющий применять антитеррористическое законодательство.

Прокурор также остановился на личности 58-летнего предпринимателя украинского происхождения Вадима Ермолаева, резидента Монако и гражданина Кипра. Он постоянно проживал в княжестве с 2021 года, никогда не являлся здесь объектом расследований и, насколько известно властям, не разыскивается никаким иностранным государством. Кроме того, по словам прокурора, ничто в поведении семьи непосредственно перед взрывом не свидетельствовало о том, что люди ожидали нападения.

Вадим Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения, однако врачи уже не опасаются за его жизнь, как и за жизнь 13-летнего подростка, раненного осколком в ногу и также получившего ожоги при взрыве. Гораздо тяжелее положение женщины, находившейся рядом с ним. Как сообщают сетевые издания, его 46-летняя спутница Анна Насобина получила тяжелые ранения, ей пришлось ампутировать обе ноги. Она находится между жизнью и смертью.

Пока следствие крайне осторожно говорит о мотивах преступления. В публичном пространстве появились самые разные версии — от коммерческих конфликтов до возможных связей с организованной преступностью или даже политических мотивов.

Украинские журналисты обращают внимание на прежние санкции Киева против Ермолаева, его деловые интересы в Крыму, а также на проблемы, связанные с деятельностью его старшего сына.

Артура Ермолаева ранее осудили по делу о международном мошенничестве с сетью телефонных call-центров. Однако ни одна из гипотез официального подтверждения пока не получила.

Кто отправил посылку Вадиму Ермолаеву и кто ее доставил, предстоит установить следствию. В прессе и социальных сетях появляются теории о том, что покушение могло быть организовано российскими или украинскими спецслужбами. Это очевидный призыв к вмешательству правительства. Париж традиционно крайне болезненно относится к попыткам переносить на свою территорию зарубежные политические, криминальные или иные конфликты.

Именно поэтому французские и монегасские власти стремятся как можно быстрее установить организаторов преступления и не допустить превращения Лазурного Берега в место сведения чужих счетов. Пока же официальная позиция остается предельно сдержанной: расследование продолжается, подозреваемый не задержан, а любые выводы о мотивах нападения считаются преждевременными.

Алексей Тарханов, Париж