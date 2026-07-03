Для спасения Виталика Губенко не хватает 735 790 руб.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Игорь Овчинников (Красногорск, Московская обл.): «У Виталика врожденное двустороннее недоразвитие нижней челюсти, аурикулокондилярный синдром — генетическое заболевание, при котором затрудняется движение челюсти, нарушается дыхание, глотание, а также строение лица. Ситуация тяжелая, есть угроза жизни, так как по мере роста у ребенка сужается дыхательный просвет. Необходима операция — двустороннее вытяжение нижней челюсти с помощью индивидуальных дистракционных аппаратов. Лечение позволит восстановить функции дыхания и глотания, избежать тяжелых осложнений. Качество жизни мальчика улучшится».

Стоимость операции 1 846 790 руб. Александр Иванович Соболь внес 200 тыс. руб. Антон Николаевич — 180 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 735 790 руб.

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