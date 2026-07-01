Судодоходный путь

В десятилетней перспективе в России может быть построено 500 судов проектов RSD59 и RST27, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай на отраслевом форуме «Река». Серийное производство судов призвано снизить их себестоимость и сократить сроки окупаемости. Проект RSD59 сейчас нерентабелен для российских судовладельцев, которые, тем не менее, выбрали его в качестве приоритетного для обновления флота, отметил заместитель гендиректора компании «Волжское пароходство» Максим Свердлов. Ключевыми верфями участники рынка назвали нижегородское «Красное Сормово», Окскую судоверфь и еще четыре завода. Господдержку производителей необходимо консолидировать, а судовладельцам — предоставить долгосрочные программы льготного лизинга, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод «Красное Сормово» Фото: Завод «Красное Сормово»

Российские верфи в десятилетней перспективе могут построить 500 судов класса «река-море», наиболее востребованными будут сухогрузы RSD59 и танкеры RST27, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай на профильном форуме «Река». Ежегодно российские верфи могли бы строить до 50 таких судов сериями, чтобы снизить себестоимость, подчеркнул господин Пошивай. Проекты RSD59R и «Платформа №1» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) российские судовладельцы выбрали приоритетными для обновления флота, сравнив их с десятью зарубежными и 12 другими отечественными разработками, рассказал заместитель гендиректора по коммерции и эксплуатации судоходной компании «Волжское пароходство» Максим Свердлов.

На второе место эксперты поставили сухогрузы RSD62, а на третье — китайский проект MishaMax. Он оказался наиболее рентабельным, однако не подходит для российской речной инфраструктуры по ширине, которая не позволяет проходить шлюзы, уточнил господин Свердлов. Стоимость MishaMax на зарубежных верфях обойдется в среднем в $12 млн, окупаемость превышает 25 лет и проект находится на грани инвестиционной привлекательности. Однако окупаемость RSD59 при стоимости 1,3 млрд руб.— отрицательная, инвестировать в проект без господдержки невозможно, предупредил Максим Свердлов. Половину стоимости MishaMax на китайской верфи составляют затраты на оборудование, а в RSD59 эта статья расходов оценивается в 27%, поэтому российским верфям необходимо снижать себестоимость затрат на производство судов, чтобы проект был выгодным для покупки, полагает заместитель гендиректора «Волжского пароходства».

Также судоходная компания проанализировала 18 российских верфей, которые могли бы строить суда. По критериям расположения, габаритов и успешных портфелей заказов лидируют верфи «Красное Сормово» и Окская судоверфь в Нижегородской области, а также Невский судостроительно-судоремонтный завод. На втором месте — Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО) и верфь «Лотос», на третьем — судостроительно-судоремонтный завод им. В. И. Ленина в Астрахани. Именно эти шесть верфей больше остальных подходят для серийного строительства судов класса «река-море», и для них необходимо консолидировать господдержку, чтобы быстро строить сухогрузы, отметил Максим Свердлов. «Необходимо провести углубленный анализ себестоимости приоритетных верфей, которые могли бы строить теплоходы за наименьшие деньги, а также проработать удешевление производства и минимизировать себестоимость»,— добавил он.

Ключевым фактором для серийного обновления флота Максим Свердлов назвал субсидирование покупки или строительства судов, достаточные для окупаемости флота. При этом производственные мощности верфей необходимо синхронизировать с потребностями заказчиков, которым нужно обеспечить устойчивую финансовую модель, программу льготного лизинга на 25 лет и утилизационный грант не менее 20% от стоимости судна, согласился Александр Пошивай.

Сейчас на российских верфях строятся 160 судов по контрактам с заказчиками, подсчитал замминистра промышленности РФ Альберт Каримов. На грузовые суда приходится менее половины заказов. «Чтобы снижать себестоимость судов, в первую очередь необходимо наращивать серийность производства. Параллельно мы проводим масштабное обновление производственной базы: программы модернизации только завода „Красное Сормово“ позволит нарастить темпы сдачи до 20 судов в год и вдвое сократить сроки строительства при внедрении новой унифицированной платформы. Продолжается глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода как полигона по цифровизации и повышения производительности труда»,— напомнил господин Каримов. Он добавил, что в сегодняшних экономических условиях государство продолжает поддерживать отрасль, однако российским предприятиям необходимо наращивать производство российских комплектующих.

Как писал «Ъ», в этом направлении российские производители пока не в силах конкурировать с китайскими коллегами.

Владимир Зубарев