Нихао себе

Российским производителям судовых двигателей и комплектующих пока не удается конкурировать с китайскими Henan, Weichai и Zichai, которыми комплектуются отечественные гражданские суда после ухода с рынка европейских производителей из-за введения санкций. Нижегородский РУМО, Коломенский завод и другие предприятия предлагали свои разработки Объединенной судостроительной корпорации для проектов сухогрузов RSD59, теплоходов PV300 и судов на подводных крыльях. Однако их образцы пока остались невостребованными, в частности из-за договоренностей с китайскими партнерами, посетовали представители заводов на Транспортном форуме в Нижнем Новгороде. Отечественные разработки судовых двигателей, соответствующие требованиям о локализации, обходятся вдвое дороже китайских, а темпы импортозамещения и условия господдержки отстают от потребностей рынка, отмечают эксперты.

Пока отечественные суда комплектуются китайскими двигателями

Российские разработки судовых двигателей для коммерческого и пассажирского флота оказались мало востребованными у Объединенной судостроительной корпорации, рассказали представители промышленных предприятий и Российского классификационного общества на конференции VI Международного форума «Транспорт. Горизонты развития» в Нижнем Новгороде.

После ухода с отечественного рынка Iveco, Wаrtsilа, Yanmar, MAN и прочих поставщиков двигателей и судового оборудования освободившуюся нишу заняли китайские Henan, Weichai и Zichai. Они предложили заказчикам довольно качественные аналоги.

При этом российские разработки к сухогрузам RSD59 и пассажирским лайнерам PV300, которые строятся на нижегородских верфях, оказались не нужны.

«Для проекта RSD59 на базе Пензенского завода был создан двигатель Д200, который по своим характеристикам соответствует двигателю Wаrtsilа 6L20 (под эти установки проектировалась вся линейка сухогрузов.— «Ъ»). Сейчас проводится его модернизация, чтобы иметь возможность вынимать двигатели Wаrtsilа и ставить технику Д200. К сожалению, коллеги из КБ “Вымпел” отнеслись к нашему предложению прохладно, и пока эти двигатели остались не востребованы», — рассказал главный конструктор по судовым проектам инжинирингового центра Коломенского завода Антон Моисеев.

Он добавил, что инжиниринговый центр предлагал ОСК и Минпромторгу РФ двигатели от Трансмашхолдинга с винторулевыми колонками, однако «Вымпел» отказался, сославшись на договоренности с «пулом поставщиков».

В похожей ситуации оказалось нижегородское АО РУМО, возродившее несколько лет назад производство судовых двигателей, добавил замгендиректора предприятия по энергетическому машиностроению Сергей Леванов.

Сейчас завод развивает линейку силовых установок 6ЧН22/28 и РУМО 535, которые востребованы рынком: потребность в них оценивается в 40–60 единиц в год. В июле 2024 года АО РУМО подписало соглашение о промышленной сборке китайских судовых двигателей Zichai для сухогрузов RSD59, которыми комплектуются суда на верфи «Красное Сормово» (входит в ОСК) вместо Wаrtsilа 6L20. Однако и это предложение не нашло поддержки у судостроительной корпорации.

«Заказов по судовым двигателям у РУМО сейчас нет»,— отметил господин Леванов.

В ближайшие годы в России предстоит построить более 500 транспортных судов водоизмещением свыше 3 тыс. т, напомнил директор Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества Алексей Соловьев.

«Эти суда удивительным образом объединяет один тип энергетической установки: это Wаrtsilа 6L20. Потребуется более тысячи двигателей. Wаrtsilа сейчас под запретом и начинается настоящее уродство теплоходов: судно было спроектировано под один двигатель, его начинают переделывать под другой, затем — под третий. На выходе получаем неунифицированные суда»,— подчеркнул господин Соловьев.

Он подтвердил, что пассажирские суда «Карелия» получили двигатели Weichai вместо установок РУМО, с которым «ничего не срослось», и вопрос производства отечественных двигателей стоит «как никогда остро». Поэтому замещение возрастного флота необходимо начинать с желания верфей покупать российские силовые установки.

Аналогичная ситуация и в скоростном речном флоте: на смену двигателям Iveco и MAN, которыми комплектовали суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р», пришли установки Henan и Weichai.

Ярославский машиностроительный завод предлагал свои разработки производителям судов ЦКБ по СПК имени Алексеева и Зеленодольскому заводу имени Горького, в том числе с водометами вместо винтов. Судостроительные предприятия также просили завод «Звезда» проработать вопрос с отечественными двигателями для скоростного флота. Однако эта задача пока не реализована, подчеркнул господин Соловьев.

Господин Леванов напомнил, что российские двигатели должны соответствовать требованиям постановления правительства РФ о локализации, их стоимость вдвое выше китайских.

«Естественно, в текущей ситуации предпочтение отдается китайскому оборудованию в основном из-за его рыночной стоимости. Потребность в комплектующих велика, а необходимыми объемами господдержки государство не располагает. Приходится размазывать бюджет по тарелке, с которой кормятся только отдельные организации. Видимость импортозамещения есть, а самого импортозамещенного оборудования не хватает, процесс не успевает за актуальными экономическими вызовами. Создается впечатление, что сами процессы организации господдержки многим участникам гораздо интереснее, чем создание реальных производств необходимого оборудования»,— подытожил эксперт.

Собеседник на одном из судостроительных заводов парировал, что серийные российские двигатели еще не готовы: «Например, поставили отечественный дизель на новый теплоход на Байкале, а он коптит, как паровоз. А судовых двигателей мощностью 1,3 тыс. кВт просто нет».

Роман Рыскаль