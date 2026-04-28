Расширение нижегородского кладбища в повторной закупке подешевело на 10 рублей

Электронный аукцион на строительство третьего этапа II очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде не состоялся. На закупку с начальной ценой почти 347,6 млн руб. не поступило ни одной заявки, следует из карточки лота.

Выступавший заказчиком муниципальный «ГлавУКС» 28 апреля объявил повторный аукцион, уменьшив начальную цену на 10 руб. Итоги этой закупки подведут 18 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект предусматривает создание 20,64 тыс. мест под захоронения.

Галина Шамберина