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Юрьева тень

«Сатирикон» восстановил легендарную «Чайку» Юрия Бутусова

Театр «Сатирикон» показал в Москве долгожданную восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Два показа спектакля на сцене Театра имени Пушкина превратились в акцию памяти режиссера, погибшего почти год назад. Грустное «путешествие в обратно» испытала на себе Марина Шимадина.

«Живые» мизансцены, поставленные Юрием Бутусовым, дополнялись видеокадрами с самим режиссером

«Живые» мизансцены, поставленные Юрием Бутусовым, дополнялись видеокадрами с самим режиссером

Фото: Сергей Петров

«Живые» мизансцены, поставленные Юрием Бутусовым, дополнялись видеокадрами с самим режиссером

Фото: Сергей Петров

Бывают знаковые спектакли, спектакли-символы, спектакли-легенды. «Чайка» Юрия Бутусова — один из них. Как и «Чайка» Художественного театра, ставшая именем нарицательным, она открыла новый этап не только в жизни «Сатирикона» и в творчестве Бутусова, но и, как видится сегодня, в российском театре в целом. Поставленная в 2011 году, она казалась явлением невероятной свободы, большим взрывом, породившим ту самую «галактику» Бутусова, которой сегодня так восхищаются.

Хотя режиссеру к тому моменту было уже 50 лет, именно «Чайка» стала его творческим манифестом и прорывом к другому, нелинейному театру.

Сегодня постановка сама по себе уже не кажется революционной — куда радикальнее были его «Макбет. Кино», «Три сестры» и «Гамлет», созданные позднее в Театре имени Ленсовета (ныне снятые дирекцией с репертуара), где классические тексты деконструировались и распадались на сотни причудливых осколков, отражений. Не говоря уже о «Р.» — последней постановке Бутусова в «Сатириконе», где «Ревизор» Гоголя стал лишь отправной точкой для собственной сценической фантазии авторов. «Чайка» в сравнении с ними вполне нарративна и в целом следует за сюжетом пьесы, лишь изредка позволяя себе вольности, которые 15 лет назад шокировали не только публику, но и критиков, разводивших руками: «А что, так можно было?»

Сейчас эти приемы — безумные танцы, эстрадные песни, повторы сцен, фарс и цирк, художественный хаос в оформлении — вошли в язык современного театра и обнаруживаются в каждом втором спектакле. Но при этом ни один из режиссеров-подражателей не может приблизиться к Бутусову по гипнотической силе воздействия, поскольку любой его спектакль был глубоко личным, трудным, выстраданным высказыванием. И «Чайка» в первую очередь.

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Сцены из спектакля «Чайка» Юрия Бутусова

Сцены из спектакля «Чайка» Юрия Бутусова

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

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Сцены из спектакля «Чайка» Юрия Бутусова

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

Фото: Сергей Петров

Это было признание в любви священному чудовищу театра и людям, добровольно отдающим ему свои жизни. Бутусов тут разрушал привычные конвенции отношений режиссера и актеров, действующих лиц и исполнителей. Это был живой, кровоточащий творческий процесс, когда артисты пытаются сыграть чеховскую пьесу, пробуют, ошибаются, меняются в процессе ролями,— или, может быть, персонажи, как бесы, вселяются в них по очереди, так что люди на сцене выглядят одержимыми.

Иногда режиссер сам выбегал на сцену, круша декорации или отплясывая нечто неистовое, ломая микрофон и рыча в него монолог Кости Треплева. Он и был в спектакле тем самым Треплевым, разбивающим голову и кулаки о театральную рутину, косность и невозможность воплотить до конца свой авторский замысел.

Играть «Чайку» без Бутусова было немыслимо, невозможно. Ее и не играли с тех пор, как режиссер уехал из России. Но он, как и актеры, как и зрители, ходившие на этот пятичасовой спектакль по несколько раз, очень хотел, чтобы дорогая для них всех работа жила дальше, обещал что-нибудь придумать. Но придумывать пришлось уже без него. После трагической гибели режиссера, утонувшего в Черном море в Болгарии прошлым августом, спектакль восстановили в память о нем сначала на Шекспировском фестивале в Ереване, а потом в Москве. С тем же первоначальным составом: Тимофей Трибунцев (Треплев), Агриппина Стеклова (Нина Заречная), Полина Райкина (Аркадина), Денис Суханов (Тригорин), Марьяна Спивак (Маша), Артем Осипов (Дорн), Владимир Большов (Сорин), Антон Кузнецов (Медведенко и Шамраев), Лика Нифонтова (Полина Андреевна), Марина Дровосекова (Девушка, которая танцует), Сергей Бубнов (Яков).

Унесенный волной: каким был Юрий Бутусов

Сам Бутусов появлялся на сцене в архивных видеозаписях спектакля, которые проецировались на импровизированные экраны (иногда просто кусок ткани или бумаги). Но виртуальное присутствие режиссера, такой витальной энергией заводившего зал, как рок-звезда, только сильнее выявляло его зияющее отсутствие. А иллюзия возвращения в счастливое прошлое напоминала о его трагической невозвратности. В этом смысле спектакль продолжил нынешний тренд постановок-реконструкций — от «Всё тут» на парковке по мотивам работ Дмитрия Крымова до «Русской смерти. Воспоминания о спектакле» Дмитрия Волкострелова в «Среде 21».

То, что «Чайку» сыграли на той самой сцене Театра имени Пушкина, где проходило прощание с Юрием Бутусовым, тоже наложило на нее отпечаток мемориальной акции. Когда в финале показали запись поклонов с Юрием Николаевичем на экране, подумалось, что режиссер все же жив — вот в этих людях, которые выстроились на сцене, и тех, кто сейчас стоит в зале и аплодирует, глотая слезы. Когда и где пройдут следующие показы, пока неизвестно, но реакция публики, устроившей спектаклю 15-минутные овации, хотя время уже перевалило за полночь, показала, что они необходимы.

Фотогалерея

«Театр — это ручная, штучная работа»

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Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997) &lt;br> На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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