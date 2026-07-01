Украинский конфликт хотят сделать бюджетным

Накануне саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля в альянсе не могут согласовать финансовую помощь Украине на 2027 год и дополнительную финансовую помощь от стран-членов. По информации источников европейских СМИ, против дальнейших обязательств в ходе обсуждения итогового заявления саммита НАТО выступила Италия. Главным же тормозом попыток ряда членов альянса предоставить новые средства Киеву остается позиция США. Меньший, чем ожидалось, первый транш помощи Киеву из общей программы объемом €90 млрд ранее выделил ЕС. Таким образом, настраивающие Украину на долгую войну с Россией западные союзники не рвутся выделять на нее деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Европа будет давать Киеву деньги на американское оружие только в том случае, если аналогичные виды оружия не способны производить предприятия европейского ВПК

Фото: European Commission Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Европа будет давать Киеву деньги на американское оружие только в том случае, если аналогичные виды оружия не способны производить предприятия европейского ВПК

Фото: European Commission

Планы дальнейшего финансирования украинской войны западными союзниками по НАТО в последний момент могут быть пересмотрены. Причиной этого стало обнаружившееся накануне июльского саммита в Анкаре отсутствие единства по вопросу о том, сколько еще новых средств необходимо будет предоставить Киеву помимо уже согласованных ранее объемов помощи.

О проблемах с согласованием странами—членами НАТО размеров и сроков предоставления новой финансовой помощи Киеву, которая должна быть утверждена на следующей неделе на ежегодном саммите альянса в турецкой столице, со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщают сразу несколько ведущих европейских изданий.

Как стало известно немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), попытки заранее договориться о том, какие новые обязательства перед Украиной возьмут на себя на саммите в Анкаре союзники Киева, натолкнулись на возражения Италии.

По информации издания, на заседании 30 июня постпреды стран-членов при НАТО пока добились половинчатого результата, согласовав в проекте итогового заявления саммита в Анкаре общую формулировку о том, что в 2026 году на вооружения, поддержку и подготовку военных Украине будет выделено €70 млрд.

Изначально планировалось, что в тексте итогового заявления саммита НАТО также будет заявлено и о продолжении помощи Киеву в 2027 году «как минимум на сопоставимом уровне».

Однако Италия выступила против того, чтобы альянс взял на себя такие же обязательства и на следующий год. «Существует сопротивление второй части обязательств, конкретизирующей стабильность помощи Киеву. В проекте декларации должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень помощи»,— пояснили дипломатические источники в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытания американской противодроновой установки в Литве (май 2026 года)

Фото: Ints Kalnins / Reuters Испытания американской противодроновой установки в Литве (май 2026 года)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пока не удалось утвердить и другую ключевую формулировку итоговой декларации саммита в Анкаре о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Ее включение в документ заблокировал постпред США, в итоге в проекте осталась лишь обтекаемая общая фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

В связи с возникшими трудностями при согласовании ряда принципиальных моментов в отношениях с Украиной постпреды при НАТО 2 июля соберутся на еще одно заседание, чтобы вновь попытаться согласовать устраивающую всех финальную версию итоговой декларации. По информации дипломатических источников Frankfurter Allgemeine Zeitung, одним из главных европейских лоббистов Украины внутри НАТО, пытающихся продавить решение в пользу Киева, выступает Германия.

Более подробный анализ ситуации с выделенной ранее и планируемой помощью Киеву дает итальянская газета Corriere della Sera.

По информации источников издания, объем дополнительной военной поддержки Украине, которая будет утверждена на саммите НАТО в Анкаре, составит $10–12 млрд, что в четыре раза меньше, чем суммы, направлявшиеся Киеву по итогам прошлых двух встреч альянса.

«Два года назад на саммите в Вашингтоне было решено предоставить Украине $40 млрд дополнительно к двусторонним договоренностям о поддержке и к помощи ЕС. В прошлом году на саммите в Гааге дополнительная помощь Киеву напрямую и от различных союзников составила те же $40 млрд»,— напоминает издание.

Перед саммитом в Анкаре наметились признаки резкого замедления поддержки Украины из-за недостатка американской помощи, а также «ослабевшего желания Вашингтона поддерживать Киев и его сопротивление».

Нежелание ряда стран—членов НАТО выделять дополнительное финансирование Украине также связано с тем, что эти же страны одновременно являются и членами Евросоюза, который ранее в этом году уже принял свое решение о выделении Киеву €90 млрд. Большую часть этих средств предполагается потратить на военные нужды. Таким образом, европейские члены НАТО не горят желанием платить Украине во второй раз, учитывая взятые ими ранее в этом году обязательства перед Украиной.

Показательным примером стала позиция Словакии, которая вообще не намерена вливать в Украину новые средства из национального бюджета ни по линии ЕС, ни по линии НАТО.

Как заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, Братислава не будет участвовать в новом пакете натовской помощи Украине таким же образом, как до этого она отказалась делать то же самое по линии ЕС. «У Словакии нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины. Поскольку мы не участвовали в военном кредите для Украины в рамках Европейского союза, я буду вести переговоры таким образом, чтобы на саммите в Анкаре у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины»,— сообщил Роберт Фицо.

Не все так просто и с передачей Киеву уже одобренной в конце июня помощи по линии ЕС. На этой неделе Еврокомиссия объявила о выделении Украине €3,9 млрд на закупку беспилотников из общей программы объемом €90 млрд, хотя ранее предполагалось, что этот транш составит €5,9 млрд.

Как пояснил представитель ЕК Балаш Уйвари, для перечисления полной суммы Киев должен будет направить на проверку в Брюссель контракты с европейскими поставщиками беспилотников и комплектующих, чтобы вернуть выделенные Евросоюзом средства в военно-промышленный комплекс.

В Брюсселе настаивают, что если Украина захочет потратить деньги ЕС на закупки американского оружия, то она сможет это сделать лишь при том условии, что аналогичные виды оружия не способны производить предприятия европейского ВПК.

«У Украины есть возможность представить запрос на исключения, Еврокомисия рассмотрит его, но нет гарантий, что утвердит»,— предупредил Балаш Уйвари.

Сергей Строкань