В Домодедово и Внуково сняли ограничения на полеты
Московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения ввели около 10:00 мск — авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с органами.
Возможны изменения в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Во Внуково задерживаются 10 рейсов на вылет и 11 на прилет, следует из онлайн табло. Отменен вылет одного рейса. В Домодедово отменили два рейса на вылет.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, утром 1 июля на подлете к городу сбили шесть беспилотников. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не приводил.
Ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Внуково, а также в других воздушных гаванях России, регулярно вводятся Росавиацией для обеспечения безопасности полетов, зачастую в связи с угрозой или атаками беспилотных летательных аппаратов. Такие меры приводят к задержкам и отменам рейсов, а также к перенаправлению самолетов на запасные аэродромы.
Подобные ограничения вводились в различные периоды в аэропортах Жуковский и Шереметьево, а также в аэропортах других городов, таких как Калуга, Тамбов, Ярославль, Самара, Нижний Новгород, Пенза, Саратов, Волгоград, Ульяновск, Казань, Нижнекамск, Иваново, Магас, Геленджик, Краснодар, Владикавказ, Грозный, Сочи, Псков, Уфа, Ижевск и Киров. Частота таких инцидентов подчеркивает продолжающуюся актуальность вопроса безопасности воздушного пространства в российских регионах.