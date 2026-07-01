В Домодедово и Внуково сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения ввели около 10:00 мск — авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с органами.

Возможны изменения в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Во Внуково задерживаются 10 рейсов на вылет и 11 на прилет, следует из онлайн табло. Отменен вылет одного рейса. В Домодедово отменили два рейса на вылет.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, утром 1 июля на подлете к городу сбили шесть беспилотников. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не приводил.