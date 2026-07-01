Жители Орловской области за три месяца заплатили страховщикам 1,3 млрд рублей

За первый квартал 2026 года жители Орловской области заключили 111 тыс. различных договоров со страховыми компаниями и заплатили им почти 1,3 млрд руб. Это — на 11% больше по количеству и на 45% больше по сумме, чем в январе-марте прошлого года. Информацию предоставило региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Существенный рост по страховым взносам произошел за счет продуктов страхования жизни. Аналитики отмечают, что в масштабах страны такая динамика произошла из-за существенного роста объема взносов по накопительному страхованию жизни. Основной всплеск пришелся на договоры со сроком до одного года с гарантированной доходностью, сравнимой с доходностью банковских депозитов»,— уточняют в ЦБ РФ.

Количество договоров добровольного страхования жизни выросло в Орловской области до 2173, а сумма страховых премий по ним увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в 2,2 раза. Рост наблюдался и на рынке автострахования — покупать обязательную «автогражданку» орловцы стали чаще: количество договоров выросло на 28% и составило более 65 тыс. единиц. Но в то же время сумма страховых премий снизилась почти на 1,5% — до 280 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по май 2026 года в Орловской области собрали свыше 27,3 млрд руб. налогов, что на 8,4% (2,1 млрд руб.) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В федеральный бюджет перечислено 9,1 млрд руб. (+17,5%), в территориальный — 18,2 млрд руб. (+4,4%).

Денис Данилов