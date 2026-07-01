Eurobarometer: европейцы стали лучше относиться к ЕС
Европейцы все больше верят в Евросоюз, но пессимистично смотрят на происходящее в мире, следует из опроса Eurobarometer. Опрос проводился в апреле-мае.
75% опрошенных считают, что «ЕС сейчас — это место стабильности». Показатель на 8% больше, чем в октябре-ноябре 2025 года, когда проводился предыдущий опрос. Рекордные 74% европейцев считают членство в ЕС выгодным для своих стран.
Что касается ситуации во всем мире, 58% респондентов испытывают пессимистические настроения, а оптимистические — лишь 38%. С осени прошлого года уровень пессимизма вырос на 6 пунктов.
Опрошенные считают, что для укрепления своих позиций в мире ЕС должен сосредоточиться на обороне и безопасности (39%), энергетической независимости (35%). Последний показатель вырос на 6 пунктов с осени 2025 года.
83% опрошенных европейцев удовлетворены качеством своей жизни. Главными составляющими хорошего качества жизни жители ЕС считают физическое и психическое здоровье (51%), а также финансовое положение (49%)
Результаты опроса также показали, что европейцы обеспокоены ростом цен и стоимостью жизни. Почти половина (47%) европейцев хотят, чтобы Европарламент решал эти вопросы в приоритетном порядке. По сравнению с осенью 2025 года, когда эта проблема уже занимала первое место, ее значимость выросла на 6 пунктов.
В дополнение к текущему опросу Eurobarometer, другие исследования общественного мнения также фиксируют изменение настроений европейцев. Например, опрос Ipsos, проведенный в конце 2023 года, показал, что 55% европейцев жалуются на снижение покупательной способности, а 89% связывают это с ростом цен на товары и услуги. Почти треть европейцев (29%) заявили, что находятся в трудной финансовой ситуации.
Проблемы с экономикой и ростом цен оказали влияние на доверие к политическим институтам. Опрос Ipsos по заказу Euronews в апреле 2024 года показал, что большинство европейских избирателей либо негативно относятся к работе Еврокомиссии, либо не имеют четкого мнения. Это снижает шансы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на переизбрание. В это же время, по данным исследования AboutPeople в феврале 2026 года, уровень доверия к Европейскому союзу составлял 43%, тогда как к СМИ и политическим партиям он был значительно ниже.
В целом, настроения в Европе указывают на пессимизм относительно экономической ситуации, который усилился на фоне внешних событий, таких как конфликт на Украине. Этот конфликт, по оценкам МВФ в январе 2023 года, серьезно пострадал от которого Евросоюз, привел к росту цен, особенно на энергоресурсы. В то время как Еврокомиссия в феврале 2023 года ожидала, что экономика ЕС избежит рецессии, в сентябре 2023 года она ухудшила прогнозы роста ВВП как для зоны евро, так и для ЕС в целом.