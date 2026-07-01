Eurobarometer: европейцы стали лучше относиться к ЕС

Европейцы все больше верят в Евросоюз, но пессимистично смотрят на происходящее в мире, следует из опроса Eurobarometer. Опрос проводился в апреле-мае.

75% опрошенных считают, что «ЕС сейчас — это место стабильности». Показатель на 8% больше, чем в октябре-ноябре 2025 года, когда проводился предыдущий опрос. Рекордные 74% европейцев считают членство в ЕС выгодным для своих стран.

Что касается ситуации во всем мире, 58% респондентов испытывают пессимистические настроения, а оптимистические — лишь 38%. С осени прошлого года уровень пессимизма вырос на 6 пунктов.

Опрошенные считают, что для укрепления своих позиций в мире ЕС должен сосредоточиться на обороне и безопасности (39%), энергетической независимости (35%). Последний показатель вырос на 6 пунктов с осени 2025 года.

83% опрошенных европейцев удовлетворены качеством своей жизни. Главными составляющими хорошего качества жизни жители ЕС считают физическое и психическое здоровье (51%), а также финансовое положение (49%)

Результаты опроса также показали, что европейцы обеспокоены ростом цен и стоимостью жизни. Почти половина (47%) европейцев хотят, чтобы Европарламент решал эти вопросы в приоритетном порядке. По сравнению с осенью 2025 года, когда эта проблема уже занимала первое место, ее значимость выросла на 6 пунктов.

Евгений Хвостик