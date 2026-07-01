Екатеринбургская студия пилатеса признана лучшей в России

Первая бутиковая студия пилатеса в Екатеринбурге «Пилатес РМК» | Pilates RCC стала победителем национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая студия пилатеса». Премия проводится с 2014 года при поддержке Правительства Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлены студией «Пилатес РМК» | Pilates RCC Фото: предоставлены студией «Пилатес РМК» | Pilates RCC

С момента открытия студия «Пилатес РМК» | Pilates RCC взяла курс на развитие и непрерывные улучшения: начав с пилатеса на большом оборудовании — на тот момент малознакомого для екатеринбуржцев направления, — в 2025 году студия представила уникальный горячий зал авторских тренировок, где проходят занятия на ковриках с собственным весом при температуре воздуха около 40 градусов и влажности до 40%. А в 2026 году в арсенале студии появилось совершенно новое для столицы Урала направление — Gyrotonic Expansion System. Это тренировки на специальном оборудовании, построенные на круговых, волнообразных, спиралевидных движениях в 3D. Упражнения подстраиваются не только под запрос каждого человека, но даже под его тип дыхания и частоту сердечных сокращений.

Команда студии вышла на новый уровень мастерства: тренеры-эксперты Оксана Телякова, Екатерина Павлова и Ольга Антыпко прошли обучение по методу Gyrotonic; Юлия Гребенева прошла первую в России Mentor Program — одну из самых углубленных программ обучения по методу BASI Pilates; тренеры-эксперты Иван Караваев и Екатерина Павлова прошли обучение по международным программам BASI Mentor Program.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлены студией «Пилатес РМК» | Pilates RCC Фото: предоставлены студией «Пилатес РМК» | Pilates RCC

В планах — открытие новых студий и знакомство екатеринбуржцев с новыми направлениями и методами.

Но главная цель остается неизменной: популяризация пилатеса, осознанного подхода к здоровью, повышение качества жизни через движение.

Первая бутиковая студия «Пилатес РМК» | Pilates RCC основана в 2023 году. Находится в жилом комплексе бизнес-класса «Макаровский» (г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 5). Студия предлагает услуги индивидуальных и сплит-тренировок по пилатесу на оборудовании BASI, пилатес для беременных, детские тренировки по пилатесу, авторские тренировки в горячем зале, а также услуги эстетики тела (RSL-скульптурирование, AROSHA-обертывание, прессотерапия; ручной массаж тела; сеансы фасциопатии).

ООО «Академия единоборств РМК»