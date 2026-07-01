Наличные рубли потребовали комиссионых

Банки Евразийского союза ввели комиссии за наличные рубли. Условия начали ужесточать с июня, первыми на тенденцию обратили внимание в РБК. Самые заметные изменения — в Белоруссии. Там как минимум восемь крупных банков стали брать комиссию в 2-5% за внесение наличных рублей нерезидентами. Для клиентов, которые открыли счета до лета, сборы будут вводиться постепенно, с июля или августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Казахстане «ЦентрКредит» установил комиссию в 5%, в Киргизии такие же условия при внесении наличных рублей для переводов по SWIFT. В Армении некоторые банки и вовсе временно отказались от российских банкнот. При этом с апреля в РФ действуют ограничения на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС. Компании и индивидуальные предприниматели совсем не могут этого делать, а у физлиц есть лимит, напомнил руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Иван Тихонёнок:

«Ужесточение касается именно наличных рублей. Наверное, больше трети банков в Белоруссии ввели подобную заградительную комиссию от 2% до 5%. Есть данные по Армении, по банку БЦК в Казахстане, некоторые киргизские организации это тоже делают. Но речь именно о зачислении наличных рублей, которые привозят граждане РФ.

По безналичным рублям алгоритм движения сохраняется прежний, там нет никаких ограничений со стороны местных банков.

У каждого, кто их привозит, есть своя причина. Указом президента запрещено вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, эквивалентные $100 тыс. По текущему курсу это 8 млн руб. Много ли таких граждан, которые едут в Белоруссию, Армению, Киргизию, чтобы открыть личный вклад и отвезти такой объем наличных? Наверное, нет. Но, безусловно, есть те, кто рискует, берет пачку денег и летит открывать вклад.

Проблема, я думаю, в другом, в желании государства поставить под контроль часть нелегальных потоков. Эти наличные по мере накопления можно спокойно пустить в оборот, создать какую-то видимость бизнеса за рубежом, заплатить с него налог, и в Россию эти деньги могут вернуться уже абсолютно чистыми и легальными».

Для иностранных банков наплыв российских банкнот — это дополнительные расходы на обработку, хранение и проверку подлинности. При этом рубли в Киргизии, Белоруссии и Казахстане — невостребованная валюта, пояснил доктор экономических наук, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков:

«Причины данных ограничений носят системный характер и связаны с критическим избытком российской наличной валюты в банковских системах этих стран. Ее финансовым институтам сейчас крайне затруднительно использовать в международных расчетах и дорого обслуживать. Использование этих банков обусловлено не только туристическими потребностями, но и в значительной степени бизнес-операциями, а также стремлением обойти ограничения, наложенные на российские банки в условиях санкционного давления.

Такие шаги следует рассматривать как долгосрочную тенденцию, к которой участникам рынка придется адаптироваться путем перехода на безналичные формы расчетов и, безусловно, диверсификацию валютных операций. Ситуация демонстрирует фундаментальные вызовы для финансовой интеграции в рамках ЕАЭС и требует, безусловно, согласованных межгосударственных решений на уровне регуляторов стран-участниц союза».

В конце мая российский регулятор выпустил новые рекомендации для банков по усилению контроля за крупными суммами наличных. Цель — борьба с отмыванием денег и уходом от налогов. Впрочем, банки ближнего зарубежья также могут попросить подтвердить происхождение средств, заметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин:

«Скорее всего, речь идет о каких-то очень больших суммах. Как к этому подготовиться? Запастись пакетом документов для подтверждения источника происхождения денежных средств: договоры купли-продажи недвижимости, выписки с брокерских счетов, еще каких-то инвестиционных продуктов. Комиссии в любом случае оплачивать придется.

Вопрос еще и в том, что банк, допустим, примет деньги, но потом запросит источник их происхождения или сходу скажет, что не готов принять, если у вас нет подтверждения. Я надеюсь, что это временная мера. Скорее всего, в какой-то момент банки введут более прозрачные правила, регуляторы подключатся и введут правила по аналогии с российскими, также усилят контроль за наличностью. В таком случае и отпадет необходимость в этих комиссиях».

Тем временем, судя по данным Центробанка, в России продолжается отток в наличные. Так, за неполный июнь объем банкнот и монет в обращении вырос почти на 400 млрд руб. А с января по июнь — на 1,4 трлн руб., это максимум за шесть лет.

Анна Кулецкая