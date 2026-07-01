Челябинск за кредитной линией

Комитет финансов Челябинска подвел итоги серии электронных аукционов на предоставление кредитных ресурсов для муниципальных нужд. Победителем торгов признано АО «Т-Банк», которое откроет городу три кредитные линии общим объемом до 600 млн руб. Мэрия Челябинска не в первый раз прибегает к коммерческим займам. Эксперты называют переход к дорогому заемному капиталу вынужденным шагом, обусловленным сокращением федеральной поддержки и ростом социальных обязательств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Согласно данным портала госзакупок, мэрия Челябинска заключила три контракта с АО «Т-Банк». По каждому из них банк откроет возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 200 млн руб. сроком на полгода. По итогам торгов город заплатит 15,7 млн руб. процентов при совокупной начальной цене лотов 17,8 млн руб. В ходе аукционов за контракты боролся еще один участник, предложивший 15,8 млн руб., однако условия Т-Банка оказались наиболее выгодными для муниципалитета.

Председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Сергей Колобов отмечает, что обращение городской мэрии к коммерческим банкам стало для властей безальтернативным сценарием. В прошлые годы субъекты РФ опирались на льготные федеральные бюджетные кредиты, выдававшиеся под символические 0,1% годовых.

«Прежде регион и город старались не пользоваться рыночными займами, так как бюджетные кредиты от государства были намного интереснее — там ставка была чисто символической. Но с тех пор, как государственное кредитование по линии Минфина РФ сократилось, регион вынужден выходить на коммерческий рынок. К высокой ставке прибегают просто потому, что нет иного способа финансирования дефицита бюджета»,— поясняет эксперт.

По мнению доцента кафедры прикладной экономики ЧелГУ Ильи Данилова, текущие заимствования носят компенсационный характер.

«Регион в целом столкнулся с дефицитом ликвидности на фоне индексации зарплат бюджетникам, увеличения военных и социальных расходов и инфляционного давления на стоимость госзакупок»,— подчеркивает экономист.

Однако история муниципальных заимствований Челябинска знает и более драматичные примеры поиска средств. В октябре 2020 года, в разгар пандемии, мэрия пыталась занять 3,6 млрд руб. для покрытия кассового разрыва. Однако тогда из 16 объявленных аукционов девять были признаны несостоявшимися из-за полного отсутствия заявок от банков — кредиторы были готовы предоставить лишь 1,9 млрд руб.

Самым же резонансным случаем остается решение 2006 года, когда мэр Михаил Юревич для финансирования дорожного строительства и закупки медицинского оборудования заложил в «Промстройбанке» здание челябинской мэрии на площади Революции, 2. Кредит на 350 млн руб. под 10% годовых тогда удалось погасить досрочно благодаря сверхдоходам бюджета.

В отличие от «эпохи Юревича», современные заимствования Челябинска проходят без использования залоговых инструментов, однако их цена существенно выше из-за высокой ключевой ставки ЦБ.

Коммерческое кредитование для мэрии может обернуться долгосрочными рисками. Как считает Илья Данилов, обслуживание долгов по рыночным ставкам (около 19–20% годовых) создает «долговую ловушку», когда значительная часть будущих доходов может уходить не на строительство школ или ремонт дорог, а на выплату процентов коммерческим структурам. Солидарен с ним и Сергей Колобов, который отмечает, что основным риском такой стратегии является снижение реальных доходов бюджета в будущем.

«Ставка по кредитам достаточно высокая, и значительная часть бюджетных поступлений теперь будет уходить не на развитие, а на обслуживание кредита. Даже не на возврат самого тела долга. Тем не менее администрация отвечает за исполнение бюджета здесь и сейчас: они выбирают доступные инструменты и считают такой способ финансирования приемлемым, оценивая свои возможности по выполнению обязательств»,— отмечает Сергей Колобов.

В администрации Челябинска объяснили решение заключить договоры с «Т-банком» желанием подстраховаться на случай возникновения кассовых разрывов.

«У муниципалитета есть возможность открывать кредитные линии для подстраховки бюджета на случай возникновения временных кассовых разрывов. Реальной потребности в заемных средствах у города сейчас нет, однако услуга по предоставлению кредитов требует организации и проведения конкурентных процедур, что и было сделано. Согласно условиям контрактов, в случае необходимости пополнения остатков на счете бюджета будут временно привлекаться средства банка на срок до 180 дней. Контракты заключены на три кредитные линии по 200 млн руб. каждая. Отметим, что наличие открытых кредитных линий не означает, что администрация города ими воспользуется. В конкурсной документации закреплен механизм начисления процентов исключительно на сумму фактической задолженности. В случае невыборки средств муниципалитет платить банкам не будет»,— сказано в комментарии комитета финансов мэрии, присланном в «Ъ-Южный Урал».

Евгений Рыженьков