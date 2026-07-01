Глава Кубани Кондратьев предложил сократить расход бензина за счет госучреждений

Власти Краснодарского края разрабатывают меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, предлагается в том числе оптимизация расходов топлива во всех государственных учреждениях и предприятиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам обсуждения проблемы на сессии краевого законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вениамин Кондратьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Губернатор Кондратьев признал, что вопрос обеспечения топлива сегодня волнует всех жителей края: «Видим большие очереди на заправках, но прежде всего мы должны обеспечить топливом сельхозпроизводителей, оперативные и коммунальные службы, общественный транспорт. Поручил своему заместителю Евгению Пергуну лично контролировать обстановку»,— написал глава региона. В ходе сегодняшней сессии заксобрания Евгений Пергун сообщил, что более трети АСЗ в регионе приостановили работу.

Министру сельского хозяйства края Федору Дереке поручено оперативно реагировать на все жалобы, которые поступают как от крупных сельхозпроизводителей, так и небольших фермерских хозяйств. Господин Дерека утверждает, что запас топлива для сельскохозяйственной техники в регионе достаточен.

Анна Перова, Краснодар