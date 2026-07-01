Дождь остудил котировки

Договоренности между США и Ираном и ослабление спроса в Китае из-за дождей привели к коррекции на рынке энергетического угля. Российское топливо в портах Дальнего Востока за последнюю неделю июня подешевело на 6–7%, цены опустились ниже уровня конца мая. Новый виток спроса на уголь в Азии возможен после сокращения запасов в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока за неделю к 26 июня снизились на 6–7%, или на $6,5 за тонну, говорится в обзоре Sxcoal. Уголь калорийностью 5000 ккал на 1 кг подешевел до $88,5 за тонну (FOB), уголь 5500 ккал на 1 кг — до $97 за тонну (FOB). Месяц к месяцу цены снизились на $2 за тонну, согласно Sxcoal.

Снижение цен на российский энергетический уголь в портах отгрузки отмечается и в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, давление на рынок оказало соглашение между США и Ираном. К тому же спрос со стороны Китая снизился из-за высоких запасов в южных портах: проливные дожди сократили потребности энергетиков, и покупатели запрашивали ограниченные объемы сырья.

По данным экспертов, две партии Capesize (160–210 тыс. тонн) из России с поставкой в июле проданы по $117 и $115 за тонну с учетом импортной пошлины в 6% на базисе CFR (включает стоимость фрахта).

На южнокорейском рынке, говорится в обзоре, российский уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг предлагался по $126 за тонну (CIF; c учетом страховки и фрахта), но сделки не заключались. Покупатели ждут дальнейшего снижения цен и проявляют интерес к сырью из Колумбии и ЮАР, отмечают аналитики.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что весенний подъем цен на уголь был обусловлен ближневосточным кризисом и удорожанием газа. «В среднесрочной перспективе глобальный рынок угля движется к стагнации и профициту из-за роста добычи в Китае и Индии, а также активного развития ВИЭ. В летние месяцы массовое использование кондиционеров удерживает котировки от более глубокого провала»,— отмечает он. Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев также указывает, что охлаждение рынка было ожидаемым, поскольку предыдущий рост цен был в большей степени связан с форс-мажорами.

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Эксперт Института энергетики и финансов Александр Балюта говорит, что дождливая погода в Китае позволила увеличить выработку ГЭС, что снизило интерес к партиям угля на спот-рынке и позволило покупателям добиться снижения цен. Он обращает внимание и на рост ВИЭ-генерации в Индии, за счет чего удалось снизить загрузку угольных ТЭС. Тем не менее, по оценке господина Балюты, снижение цен будет ограниченным в ближайшие месяцы.

По его словам, если жара вернется в Китай и Южную Корею, цены могут вновь начать расти, да и восстановление добычи угля в Китае после аварии на одной из шахт идет медленными темпами. Кроме того, сезон дождей в Индии замедлит добычу угля в стране, которая уже в апреле—мае отставала от прошлого года почти на 10%, отмечает Александр Балюта.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев также считает, что снижение котировок будет временным. По его словам, на сокращение накопленных в Китае запасов угля, как правило, уходит от нескольких недель до двух месяцев.

Александр Котов прогнозирует, что новый виток спроса на энергетический уголь начнется в октябре—ноябре, когда электростанции приступят к формированию зимних запасов.

«Сезонная подготовка к зиме окажет локальную поддержку ценам, однако этот эффект будет краткосрочным»,— подчеркивает аналитик.

В Sxcoal со ссылкой на трейдеров указывают, что российский уголь сохраняет ценовое преимущество перед сырьем из Колумбии и ЮАР и при нормальных условиях отгрузки из портов Балтики и Черного моря остается предпочтительным вариантом, если индийские или китайские покупатели вернутся на рынок после корректировки цен.

По оценкам ЦЦИ, за пять месяцев 2026 года Россия нарастила экспорт угля на 4,7%, до 85,1 млн тонн. Около 36% отгрузок пришлось на Китай, более 17% — на Индию, 14% — на Южную Корею.

Полина Трифонова