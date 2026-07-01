Депутат Бабашов: проблема дефицита топлива в Крыму решится через две недели

В Крыму решат проблему острого дефицита топлива через две недели, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов. Однако проблемы с энергообеспечением граждан, по его словам, пока останутся.

«Бензин — проблемы со свободной продажей будут еще две недели. Пути решения найдены!»,— написал господин Бабашов в своих соцсетях. Он также отметил, что все органы власти и службы в республике находятся на своих рабочих местах. Продовольствия и медикаментов в регионе хватает, проблем с их логистикой нет. С электричеством, добавил депутат, перебои останутся. По его словам, сегодня главный вопрос — справедливое распределение энергии среди населения, и оно будет обеспечено. Сотовые вышки связи обеспечены генераторами.

«Запад обкатывает на нас новую технологическую цепочку — БПЛА с искусственным интеллектом. Пока мы в роли догоняющих, однако в ближайшее время ситуация будет переломлена. В Крыму наращивают средства противодействия как количественно, так и качественно! В течение двух недель на полуострове не будет слепых зон, однако нужно понимать, что 100% защиты никакая система ПВО в мире не обеспечивает»,— заявил депутат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республиканский оперштаб разрабатывает меры по организации справедливого распределения электричества и что на полуострове в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Позже министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что местные власти смогли договориться с операторами нефтепродуктообеспечения о доступных объемах для продажи и заправиться смогут около 7 тыс. автомобилистов, но по-прежнему с лимитом — не более 20 л на машину.

Александр Дремлюгин, Симферополь