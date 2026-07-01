В Краснодарском крае не работает более трети автозаправок

В Краснодарском крае приостановили работу 369 автозаправок. Всего в регионе насчитывается 1029 заправочных станций. Об этом во время сессии законодательного собрания Кубани сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, курирующий вопросы ТЭКа и ЖКХ.

По словам заместителя главы региона, около половины из общего количества АЗС приходится на вертикально интегрированные нефтяные компании, которые утверждают, что их заправки лишь сокращают время работы, а местные власти при мониторинге необоснованно расценивают это как закрытие АЗС.

Евгений Пергун пояснил, что объем поставок топлива в регион не увеличивается, а потребление растет в связи с курортным сезоном и началом уборочной кампании. «Наша задача — оптимизировать потребление»,— заявил чиновник. По его словам, краевая рабочая группа по контролю ситуации на топливном рынке обсуждает ограничительные меры — полный запрет отпуска бензина в канистры и другие емкости. «Это поможет сетевикам предотвращать конфликты на заправках, которые уже происходят. Нужно обеспечить безопасность на АЗС»,— пояснил вице-губернатор.

Перебои с поставками топлива в Краснодарском крае начались в середине июня. В некоторых муниципалитетах бензин в канистры уже не отпускают, местные власти объясняют это инициативой владельцев заправок. В Крымском районе администрация привлекает к охране порядка на АЗС дружинников из числа казаков и участников СВО.

Анна Перова, Краснодар