В Краснодарском крае не работает более трети автозаправок
В Краснодарском крае приостановили работу 369 автозаправок. Всего в регионе насчитывается 1029 заправочных станций. Об этом во время сессии законодательного собрания Кубани сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, курирующий вопросы ТЭКа и ЖКХ.
По словам заместителя главы региона, около половины из общего количества АЗС приходится на вертикально интегрированные нефтяные компании, которые утверждают, что их заправки лишь сокращают время работы, а местные власти при мониторинге необоснованно расценивают это как закрытие АЗС.
Евгений Пергун пояснил, что объем поставок топлива в регион не увеличивается, а потребление растет в связи с курортным сезоном и началом уборочной кампании. «Наша задача — оптимизировать потребление»,— заявил чиновник. По его словам, краевая рабочая группа по контролю ситуации на топливном рынке обсуждает ограничительные меры — полный запрет отпуска бензина в канистры и другие емкости. «Это поможет сетевикам предотвращать конфликты на заправках, которые уже происходят. Нужно обеспечить безопасность на АЗС»,— пояснил вице-губернатор.
Перебои с поставками топлива в Краснодарском крае начались в середине июня. В некоторых муниципалитетах бензин в канистры уже не отпускают, местные власти объясняют это инициативой владельцев заправок. В Крымском районе администрация привлекает к охране порядка на АЗС дружинников из числа казаков и участников СВО.
Проблемы с поставками топлива в южные регионы, включая Краснодарский край и Крым, начались из-за высокой загруженности железных дорог, особенно в туристический сезон, что привело к задержкам в цепочках поставок нефтепродуктов. В условиях этих перебоев, особенно страдают небольшие частные АЗС, которые не имеют долгосрочных контрактов и закупают топливо мелкими партиями, в отличие от крупных сетевых заправок.
Эти проблемы усугубляются увеличением спроса на топливо, вызванным активным туристическим потоком и сельскохозяйственными работами. Например, в соседнем с Краснодарским краем Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая, и там были введены ограничения на продажу бензина. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, такие как корректировка графиков поставок и мониторинг наличия топлива, но в целом проблема пока остается актуальной. В Краснодарском крае уже ранее выявлялись случаи дефицита дизельного топлива, приводившие к закрытию АЗС и росту цен.