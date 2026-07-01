Один человек пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по трем муниципалитетам Белгородской области. При атаке на предприятие пострадал мирный житель, сообщил оперштаб региона.

Один беспилотник сдетонировал на предприятии в поселке Волоконовка Волоконовского округа. Находившийся на его территории мужчина получил осколочные ранения голени, его госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

Под удар также попали Шебекинский и Краснояружский округа. Повреждены автомобили и техническое сооружение в Шебекино и селе Репяховка. В селе Новая Таволжанка дрон сдетонировал во дворе частного дома, в хуторе Вязовский — поврежден объект инфраструктуры на предприятии. Пострадавших там нет.