«Россети Тюмень» дали старт летнему сезону студенческого отряда «Энергетик»

Компания «Россети Тюмень» дала старт двенадцатому летнему трудовому сезону студотряда «Энергетик». Практику на энергообъектах предприятия в 2026 году пройдут 100 учащихся из 17 учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области, Ямала и Югры.

Для студентов Тюменского индустриального, Сургутского, Югорского и Нижневартовского государственных университетов, ГАУ Северного Зауралья и других учебных заведений подготовлена программа обучения по профильным направлениям, включая обязательные нормативы по охране труда. Опытные наставники познакомят ребят с работой основных производственных служб компании. Также будущие энергетики примут участие в осмотрах и техническом обслуживании действующих подстанций и линий электропередачи, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.

Отметим, студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в энергокомпанию. Ежегодно участие в проекте принимают учащиеся ведущих учебных заведений УрФО. Всего за время реализации программы летнюю практику на объектах системообразующей территориальной сетевой организации прошли свыше 900 студентов профильных направлений, 70 из них трудоустроены и продолжают свой карьерный путь в энергетике.

АО «Россети Тюмень»