«Мы стремимся не просто к сборке»

По итогам января—мая продажи тяжелых грузовиков в России снизились на 20% год к году, и, по прогнозам, роста рынка по итогам года не предвидится. О том, как производители тягачей работают в условиях кризиса, конкуренции с китайскими и российскими брендами и перспективах локализации “Ъ” рассказал заместитель гендиректора Shacman Хуа Синь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора Shacman Хуа Синь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель генерального директора Shacman Хуа Синь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Доля Shacman на российском авторынке тяжелых грузовиков, согласно данным «Автостата», снижается — с чем это связано?

— Продажи абсолютного большинства ведущих брендов демонстрируют снижение в разной степени, и показатели Shacman полностью соответствует рыночной конъюнктуре. Кроме того, в первой половине прошлого года сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства.— “Ъ”) на популярную модель SX3258 был приостановлен, что оказало краткосрочное влияние на продажи и рыночную долю.

Чтобы соответствовать растущим потребностям клиентов на российском рынке, мы сконцентрировались на продвижении тягача нового флагманского поколения — модели X6000.

При этом потратили достаточно времени и ресурсов на все необходимые этапы испытаний и процедуры сертификации, действуя взвешенно и не торопясь. Это также оказало влияние на продажи. В дальнейшем, после завершения сертификации всей новой продукции и ее выхода на рынок, наши рыночные позиции будут постепенно восстанавливаться. Shacman работает в России уже 20 лет. Небольшие просадки никак не повлияют на уверенность бренда в необходимости присутствия на российском рынке. Мы здесь надолго и продолжим наращивать инвестиции.

— Что касается проблем с ОТТС, как проходит отзывная кампания — она завершена?

— Отзывная кампания близка к завершению. После этого будет решение Росстандарта. Мы надеемся в ближайшее время восстановить одобрение типа транспортного средства на модель SX3258.

— Какие в итоге издержки: сколько вам стоили отзыв и устранение нарушений?

— Поскольку отзывная кампания полностью не завершена, пока невозможно назвать общую сумму расходов завода на устранение возникших проблем. Сейчас ведутся все подсчеты.

— Какие ваши модели сейчас пользуются наибольшим спросом в России?

— Наши бестселлеры — обновленные серии X3000 и X6000. Предпочтения российских заказчиков часто зависят от региональных особенностей: большие расстояния, суровые зимы — мы предлагаем дополнительные опции. Все модели, которые продаются здесь, проходят жесткие испытания: тестируются при температуре до –40°C и обкатываются на самых сложных маршрутах. Для дальних тяжеловесных перевозок и горных работ, безусловно, предпочтение отдается машинам с мощными двигателями. Чтобы автомобиль мог везти тяжелые грузы в сложных условиях, необходимы достаточная тяга и хорошая проходимость.

Россия — огромная страна, расстояния здесь велики, а места работы техники часто находятся в удаленных районах.

Вот почему на протяжении 20 лет мы постоянно инвестируем в развитие дилерской и сервисной сетей. Особое внимание сейчас уделяем усилению сервисной поддержки клиентов, увеличению числа сервисных станций и повышению качества их работы.

— Есть планы выйти в новые сегменты?

— Да, расширение присутствия в нише спецтехники — наш главный стратегический вектор в России. Речь о сегментах эвакуаторов, снегоуборочных машин, краново-манипуляторных установок и лесовозов. Исходя из текущего спроса, эти продуктовые линейки являются для нас приоритетными. Кроме того, наша цель — максимально удовлетворять даже самые узкоспециализированные потребности дилеров и клиентов.

— Выход в эти сегменты перспектива какого года?

— Основные запросы клиентов планируем закрыть уже в этом году. Преимущественно во втором полугодии. Заказы уже принимаются.

— В топ-10 брендов тяжелых грузовиков в России много марок из КНР. Вам сложнее конкурировать с китайскими производителями или с локальными?

— Конкуренция с китайскими брендами и местными производителями — две совершенно разные ситуации. У локальных игроков сильные козыри — это географическая близость к заказчикам, понимание их менталитета и давно отлаженные цепочки поставок. Китайские же бренды выделяются быстрым внедрением технологий и оптимальным соотношением цены и качества. Они оперативно обновляются, при этом стоимость современных технологий у них ниже.

Кроме того, китайские производители могут гибко адаптироваться к рыночным потребностям: корректировать производство, менять модели, то есть быстрее реагировать на спрос.

Бренд Shacman стоит на прочном фундаменте, построенном за долгие годы, и опирается на отлаженные глобальные цепочки поставок своих партнеров. К тому же накоплен опыт за 20 лет работы на рынке России. Во-первых, мы понимаем, как адаптировать автомобили к местным реалиям. Во-вторых, изучили все привычки российских водителей и их стиль вождения, что помогает продлить срок службы машин.

— Кто ваш основной конкурент в России?

— Мы не сфокусированы на других брендах, но уважаем как местных производителей, так и китайских. Вместе мы развиваем отрасль.

— Вы сказали, что изучили привычки российских водителей. Как это отразилось на ваших машинах?

— Например, с учетом гололеда и заснеженных дорог мы осуществляем специальную антикоррозионную защиту шасси, которая обеспечивает его устойчивость к воздействию соли и влаги. Это делается только для российского рынка. Усовершенствована кабина: в России много высоких водителей, поэтому мы используем кабины с ровным полом, увеличивая внутреннее пространство. Кроме того, кабина полностью теплоизолирована для работы в зимние месяцы.

Особое внимание мы уделяем потребностям логистических компаний, которым необходимы современные электронные системы управления автопарками. По требованию таких клиентов грузовики могут дополнительно оснащаться специальным оборудованием, позволяющим получать максимально подробную информацию о машинах в автопарке.

— Вы неоднократно сказали про 20 лет на российском рынке, не пришло ли время локализации?

— Локализация производства — закономерный шаг для долгосрочного развития Shacman в России. Фактически это ядро нашей стратегии по устойчивому закреплению на местном рынке. Мы постоянно следим за законодательными инициативами, стимулирующими локализацию. В настоящее время ведем переговоры с несколькими крупными местными компаниями, рассматривая возможные формы сотрудничества. Основная цель — создать в России современную высокотехнологичную производственную базу, полностью соответствующую требованиям российского законодательства. Пока я не могу раскрывать детали.

— Когда вы планируете определиться с партнером и приступить к локализации?

— Идущие сейчас переговоры — это длительный процесс, в котором с каждой из сторон участвует множество людей. Рассматриваемые площадки и партнеры разнообразны, как и формы сотрудничества. Думаю, что некоторая ясность в этом вопросе может появиться к концу текущего года. Процесс идет небыстро, потому что нам необходимо координировать цепочки поставок Shacman для совместного с партнерами осуществления локализации. Они знают о наших планах в России и готовы участвовать в этом проекте. Мы стремимся не просто к сборке, а к созданию локализованной цепочки производства комплектующих. Надеемся начать поэтапную реализацию нашего проекта в 2027 году.

— Что будет с ценами на грузовики Shacman, учитывая, что ставки утильсбора индексируются ежегодно?

— Конечно, стоимость новых автомобилей будет выше. Но грамотная работа и контроль цен помогут нам управлять рыночной привлекательностью продукции. Кроме того, мы анонсировали запуск собственного лизингового бизнеса: к осени будет готова полноценная линейка продуктов. Уже ведется прием заявок от клиентов.

— Сейчас на рынок сильно давят стоки, в том числе на балансе лизинговых компаний. Это затрагивает Shacman?

— Влияние незначительное. Мы объявили о запуске программы обратного выкупа и ремаркетинга: рынок уделяет недостаточно внимания вопросу остаточной стоимости автомобилей, а в прошлом это было важно. Приобретение нового грузовика при наличии надежного контракта и финансовых инструментов для клиента выгоднее и привлекательнее, чем покупка подержанного автомобиля, который проработает всего два года и после этого будет списан. К тому же основной спрос на стоковые машины уже удовлетворен. Конечно, складские запасы еще долго будут распродаваться, но на рынке растет запрос на приобретение новой качественной техники для управляемых автопарков.

— Когда может начаться ощутимое восстановление спроса на грузовики в России?

— Это скорее постепенный процесс, связанный в первую очередь с общей макроэкономической ситуацией. Конкретные сроки будут зависеть от состояния таких отраслей, как строительство, логистика и горнодобывающая промышленность. Кроме того, очень важно, чтобы анонсированные государством масштабные инфраструктурные проекты начали воплощаться в жизнь. Другим фактором является потребность в обновлении парка: большое количество старых автомобилей действительно требует замены. Этот отложенный спрос никуда не денется: как только кредитные условия начнут постепенно смягчаться и становиться более комфортными для бизнеса, мы сможем говорить о восстановлении рынка.

— Какие у вас цели на текущий год?

— Наша первоочередная задача — сохранить стабильность бизнеса и удержать здоровую долю рынка. Мы не будем слепо гнаться за краткосрочными объемами продаж, не будем бороться за долю ради доли и ввязываться в ценовые войны. Ускорим вывод на рынок новых грузовиков X6000 и предложим рынку больше индивидуальных решений. Одновременно продолжим укреплять сервисную сеть по всей стране, развивать проект локализации, повышать узнаваемость бренда.

— Какая доля для Shacman на российском рынке считается здоровой?

— Думаю, через пять лет она составит 10–15% рынка.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко