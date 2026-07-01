Эмитенты наскребли триллион

В июне объем привлечения корпоративными эмитентами средств на долговом рынке превысил 1 трлн руб. В первой половине месяца компании активно размещали как рублевые, так и юаневые бонды, однако ужесточение монетарной политики ЦБ привело к росту доходностей, распродаже на долговом рынке и сокращению активности эмитентов. Впрочем, потребности в заемном финансировании сохраняются, но, как отмечают эксперты, акцент размещений будет смещаться в сторону выпусков с переменным купоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным Cbonds, за минувший месяц эмитенты провели более 150 размещений на сумму 1,06 трлн руб. (в эквиваленте). Это на 8,5% превышает результат мая и в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период 2025 года. Ранее более 1 трлн руб. компаниям удавалось привлекать на облигационном рынке лишь пять раз — в марте 2026 года (1,3 трлн руб.), в декабре и марте 2025 года (1,2 трлн и 1,04 трлн руб.), в декабре 2024 года (1,8 трлн руб.) и декабре 2023 года (1,4 трлн руб.).

Результат минувшего месяца мог быть и более значительным, если бы не ужесточение монетарной политики Банка России. 19 июня регулятор снизил ключевую ставку лишь на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как инвесторы закладывали в котировки облигаций понижение на 0,5 п. п. Кроме того, ЦБ отметил сокращение потенциала для дальнейшего снижения ставки. Это привело к распродаже долговых бумаг особенно в сегменте госдолга. По итогам месяца индекс гособлигаций RGBITR потерял 3,7%, что стало сильнейшим падением с октября 2024 года.

1,06 триллиона рублей составил объем размещения корпоративных облигаций в июне 2026 года.

Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, решение Банка России и комментарии его представителей охладили инвестиционное сообщество. За семь рабочих дней после заседания регулятора было проведено лишь три десятка размещений менее чем на 200 млрд руб. «Рынок сейчас находится в стадии перестройки. Говорить о резком падении активности пока не приходится, но определенная пауза и более аккуратный подход к ценообразованию наблюдаются»,— указывает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук.

Стоит отметить, что в минувшем месяце компании увеличили активность при размещении валютных облигаций, большая часть которых пришлась на первые три недели июня. Всего состоялось шесть выпусков почти на 8,8 млрд CNY, причем три выпуска на 4,9 млрд CNY разместила золотодобывающая компания «Полюс». Интерес эмитентов к размещению валютных облигаций продиктован более низкими ставками по сравнению с рублевыми выпусками, которые к тому же снизились по сравнению с весной на 0,05–0,2 п. п., до 7,65–7,8% годовых. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак также отмечает увеличение срочности таких заимствований до пяти лет против максимальных четырех лет ранее.

Несмотря на ужесточение политики ЦБ, участники рынка не ждут снижения объемов размещений.

Как отмечает Никита Реук, потребности эмитентов в финансировании сохраняются — как в части привлечения новых средств, так и в рамках рефинансирования погашаемых выпусков. «На летние месяцы планируется несколько крупных выпусков ярких эмитентов»,— отмечает управляющий директор, начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков. На июль крупные выпуски анонсировали компании «Северсталь» (в сумме не менее 10 млрд руб.), дочерние компании «Интер РАО» (почти на 10 млрд руб.).

При этом все больший акцент эмитенты будут делать на выпусках с переменным купоном.

Такие бумаги, как считает Эдуард Джабаров, будут превалировать как минимум до следующего заседания ЦБ, так как компании не готовы сейчас размещать бумаги с фиксированным купоном в условиях высокой неопределенности. Спрос на валютные выпуски будет зависеть от того, насколько продолжительный и устойчивый характер будет иметь текущее ослабление рубля.

«Единого консенсуса на предмет природы ослабления рубля к доллару США и китайскому юаню на рынке не сложилось. Ряд рыночных игроков склонны расценивать текущее укрепление доллара и юаня как сугубо спекулятивный и не обусловленный фундаментальными причинами фактор»,— отмечает господин Джабаров.

Виталий Гайдаев