Нигериец с помощью ИИ выдавал себя в соцсетях за турецкого актера Керема Бюрсина

В Краснодаре вступил в силу приговор гражданину Нигерии Айро Чинеду Эммануэлю, который осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Нигериец выманил у жительницы Краснодара 3 млн руб., выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, известного по сериалу «Постучись в мою дверь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Керем Бюрсин Фото: Carlos Alvarez / Getty Images Айро Чинеду Эммануэль Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Следующая фотография 1 / 2 Керем Бюрсин Фото: Carlos Alvarez / Getty Images Айро Чинеду Эммануэль Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что Айро Чинеду Эммануэль познакомился с женщиной в 2024 году в одной из социальных сетей и от имени Керема Бюрсина сообщил, что готов встретиться с ней в России. Поддерживая романтическое общение, злоумышленник посылал женщине фотографии и видеосообщения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Айро Чинеду Эммануэль сообщил знакомой, что приезд звезды турецкого сериала в Россию возможен только конфиденциально, для чего потребуются расходы на обеспечение безопасности и решение вопросов с миграционной службой. Женщина согласилась и перевела средства на указанный счет.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что не знает потерпевшую. Айро Чинеду Эммануэль обжаловал приговор в апелляционном порядке, но краевой суд оставил его без изменений.

Анна Перова, Краснодар