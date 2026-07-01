Нигериец с помощью ИИ выдавал себя в соцсетях за турецкого актера Керема Бюрсина
В Краснодаре вступил в силу приговор гражданину Нигерии Айро Чинеду Эммануэлю, который осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Нигериец выманил у жительницы Краснодара 3 млн руб., выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, известного по сериалу «Постучись в мою дверь».
Суд установил, что Айро Чинеду Эммануэль познакомился с женщиной в 2024 году в одной из социальных сетей и от имени Керема Бюрсина сообщил, что готов встретиться с ней в России. Поддерживая романтическое общение, злоумышленник посылал женщине фотографии и видеосообщения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Айро Чинеду Эммануэль сообщил знакомой, что приезд звезды турецкого сериала в Россию возможен только конфиденциально, для чего потребуются расходы на обеспечение безопасности и решение вопросов с миграционной службой. Женщина согласилась и перевела средства на указанный счет.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что не знает потерпевшую. Айро Чинеду Эммануэль обжаловал приговор в апелляционном порядке, но краевой суд оставил его без изменений.
Использование искусственного интеллекта мошенниками, в том числе для создания дипфейков, становится всё более распространённым явлением. Эксперты отмечают, что злоумышленники активно применяют ИИ для подделки голоса, изображений и видеороликов, делая эти технологии доступнее и эффективнее. Мировые финансовые потери от мошенничества с использованием дипфейков за первый квартал 2025 года превысили 200 млн долларов. В России Сбербанк в 2025 году заблокировал свыше 1,5 млрд рублей, похищенных мошенническим путём.
Мошенники используют ИИ для автоматизации обзвона жертв и ведения диалогов с помощью чат-ботов и различных роботов, что позволяет увеличивать их охват. Они также осваивают новые языки для создания контента, используя нейросети, способные работать даже с малоресурсными языками в режиме реального времени. Это требует от банков и операторов связи постоянного обновления защитных систем.
Власти России разрабатывают меры по противодействию кибермошенникам, включая борьбу с дипфейками и ужесточение наказания за использование ИИ в преступлениях. Планируется обязать операторов отслеживать подозрительную активность, а также рассматривать возможность блокировки фишинговых сайтов без судебного решения. Однако, хотя искусственный интеллект может использоваться для выявления мошенничества и прерывания коммуникаций, самое слабое звено в этой системе всё ещё сам человек, на которого и направлены психологические уловки злоумышленников.