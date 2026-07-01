США сняли антироссийские санкции с четырех индийских компаний

Минфин США снял санкции с четырех индийских компаний, попавших под ограничения из-за предполагаемых связей с Россией. По данным Hindustan Times, из «черного списка» удалили RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.

Решение принято спустя почти два года после того, как эти компании попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В 2024 году OFAC ввело санкции в отношении 19 индийских юрлиц и двух физлиц за возможное оказание содействия российским властям в обходе санкций. Позднее правительство Индии заявило, что проводит переговоры с США по этому вопросу.

Hindustan Times указывает, что среди клиентов исключенной из санкционного списка Lokesh Machines — американские John Deere и Cummins, шведская Volvo, японские Honda и Suzuki.