США сняли антироссийские санкции с четырех индийских компаний
Минфин США снял санкции с четырех индийских компаний, попавших под ограничения из-за предполагаемых связей с Россией. По данным Hindustan Times, из «черного списка» удалили RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.
Решение принято спустя почти два года после того, как эти компании попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В 2024 году OFAC ввело санкции в отношении 19 индийских юрлиц и двух физлиц за возможное оказание содействия российским властям в обходе санкций. Позднее правительство Индии заявило, что проводит переговоры с США по этому вопросу.
Hindustan Times указывает, что среди клиентов исключенной из санкционного списка Lokesh Machines — американские John Deere и Cummins, шведская Volvo, японские Honda и Suzuki.
США и Индия являются стратегическими партнерами, однако отношения между ними напряжены из-за связей Индии с Россией. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность этими отношениями, а также обвинял Индию в обходе антироссийских санкций, в том числе через поставки нефти. В конце 2025 года США ввели дополнительные пошлины на индийские товары именно из-за закупок российской нефти, после чего Индия обязалась отказаться от российской нефти, а США — отменить пошлины.
Индия, в свою очередь, отвергает давление со стороны США и НАТО, отстаивая свое право на сотрудничество с Россией и делая ставку на стратегическую автономию в вопросах энергетической безопасности. При этом индийские банки находятся под пристальным контролем США, которые предупреждали о риске санкций за любое взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом. В 2023 году Минфин США заявил об усилении контроля за соблюдением санкций против России, включая проверку деятельности зарубежных инвестиционных консультантов, хедж-фондов и юридических фирм.