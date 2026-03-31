Бывший замначальника Башкультнаследия намерен восстановиться на работе через суд

Как стало известно «Ъ-Уфа», 18 марта премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение об освобождении Айнура Фархиева от должности заместителя начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия республики (Башкультнаследие). Причина увольнения, как указано в документе, — по инициативе нанимателя.

Господин Фархиев, который несколько лет работал в СКР, а затем в структурах правительства по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики, был назначен на должность заместителя начальника Башкультнаследия в апреле 2020 года.

Как сообщил «Ъ-Уфа» Айнур Фархиев, формальной причиной увольнения послужили результаты его аттестации и отказ занять нижестоящие должности.

«С этим решением я не согласен и считаю его незаконным. Отрицательный отзыв Салавата Кулбахтина, положенный в основу решения аттестационной комиссии, не отражает реальных результатов моей работы за 11 лет в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. Сама аттестация и последующее увольнение были проведены с существенными нарушениями трудового законодательства и законодательства о государственной гражданской службе. В частности, решение принималось незаконным составом комиссии в условиях конфликта интересов (фактически моими бывшими подчиненными, в том числе Кулбахтиным С.Н. и Муслюмовым А.Р.) и при наличии многочисленных процессуальных нарушений»,— заявил господин Фархиев.

Салават Кулбахтин в 2019-2022 годах был ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, а затем начальником отдела археологического наследия Башкультнаследия. В ноябре 2023 года после ухода с должности Олега Полстовалова господин Кулбахтин возглавил управление.

Айнур Муслюмов начинал карьеру в Башкультнаследии в 2021 году с должности начальника отдела архитектурного и исторического наследия. В мае 2024 года он был назначен заместителем Салавата Кулбахтина.

Айнур Фархиев добавил, что он готовит исковое заявление в суд о признании распоряжения правительства Башкирии и приказов управления незаконными, а также о восстановлении в должности.

Олег Вахитов