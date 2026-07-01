Bloomberg: iHerb намерена привлечь $500 млн на IPO в 2026 году

Маркетплейс iHerb, специализирующийся на продаже витаминов и биологически активных добавок (БАД), вернулся к планам провести первичное размещение акций на бирже в США. Планируемый объем привлеченных на IPO средств — $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди возможных площадок для организации размещения iHerb выбрал банки JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup. IPO, по данным Bloomberg, должно состояться до конца 2026 года. При этом источники агентства отмечают, что обсуждение вопроса еще продолжается и детали выхода на публичный рынок могут измениться. Представители iHerb и банков-претендентов на организацию IPO от комментариев отказались.

В 2021 году iHerb уже подавала заявку на IPO, но позднее отказалась от этой идеи. Нынешние планы компании обусловлены рекордной активностью на рынке, поясняет Bloomberg.

Онлайн-магазин iHerb основал в 1996 году в США персидский разработчик Рэй Фараии. Помимо витаминов и БАД, iHerb продает косметику, спортивное питание, товары личной гигиены, а также средства по уходу за детьми и животными. На сайте маркетплейса представлено более 2 тыс. брендов. Штат компании превышает 3 тыс. сотрудников. У iHerb — более 15 млн клиентов из 180 стран мира.

В России iHerb зарегистрировала юрлицо и открыла офис в 2019 году. В 2021-м сайт маркетплейса заблокировали по решению барнаульского суда. Иск в отношении iHerb подала общественная организация «Народный контроль», обвинив компанию в продаже наркотиков, психотропных веществ и гомеопатических лекарств под видом БАД. В марте следующего года iHerb приостановила работу в России из-за военной операции на Украине.