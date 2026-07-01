Bloomberg: iHerb намерена привлечь $500 млн на IPO в 2026 году
Маркетплейс iHerb, специализирующийся на продаже витаминов и биологически активных добавок (БАД), вернулся к планам провести первичное размещение акций на бирже в США. Планируемый объем привлеченных на IPO средств — $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди возможных площадок для организации размещения iHerb выбрал банки JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup. IPO, по данным Bloomberg, должно состояться до конца 2026 года. При этом источники агентства отмечают, что обсуждение вопроса еще продолжается и детали выхода на публичный рынок могут измениться. Представители iHerb и банков-претендентов на организацию IPO от комментариев отказались.
В 2021 году iHerb уже подавала заявку на IPO, но позднее отказалась от этой идеи. Нынешние планы компании обусловлены рекордной активностью на рынке, поясняет Bloomberg.
Онлайн-магазин iHerb основал в 1996 году в США персидский разработчик Рэй Фараии. Помимо витаминов и БАД, iHerb продает косметику, спортивное питание, товары личной гигиены, а также средства по уходу за детьми и животными. На сайте маркетплейса представлено более 2 тыс. брендов. Штат компании превышает 3 тыс. сотрудников. У iHerb — более 15 млн клиентов из 180 стран мира.
В России iHerb зарегистрировала юрлицо и открыла офис в 2019 году. В 2021-м сайт маркетплейса заблокировали по решению барнаульского суда. Иск в отношении iHerb подала общественная организация «Народный контроль», обвинив компанию в продаже наркотиков, психотропных веществ и гомеопатических лекарств под видом БАД. В марте следующего года iHerb приостановила работу в России из-за военной операции на Украине.
Возвращение iHerb к планам по IPO в 2026 году происходит на фоне общего оживления рынка IPO в США, которое наблюдалось в 2025 году. Количество размещений тогда выросло до 216 штук с 176 в 2024 году, а объем привлечения увеличился с $33 млрд до $47,4 млрд. Отмечалось, что успешные размещения, такие как у Instacart и Arm в сентябре 2023 года, могут привлечь на рынок и другие компании, поскольку инвесторы проявляют оптимизм в отношении потенциального подъема рынка IPO.
В США процесс подготовки к IPO предполагает строгое регулирование, где непубличные сделки доступны только квалифицированным инвесторам и требуют осторожного продвижения. Компании обычно проводят pre-IPO раунды за полгода-год до листинга для настройки структуры акционеров и привлечения капитала. Банки-организаторы, такие как JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup, которые выбрала iHerb, играют ключевую роль в подготовке к IPO, включая встречи с институциональными инвесторами и формирование стратегии распространения акций.