На Кубани ввели новые льготы для участников СВО
Законодательное собрание Краснодарского края на пленарном заседании утвердило новые региональные меры социальной поддержки участников СВО. Семьям ветеранов боевых действий, живущим в домах без центрального отопления, предоставлено право на компенсацию 50% расходов на приобретение твердого топлива, а также на оплату его доставки. По данным краевого парламента, в регионе около 2,5 тыс. семей участников СВО проживают в домах с печным отоплением.
По инициативе прокуратуры Краснодарского края заксобрание внесло изменения в краевой закон о правах граждан на обращение в государственные и муниципальные органы власти. Участники специальной военной операции и члены их семей имеют право получить ответ на свое обращение о мерах социальной поддержки в течение 20 дней, ранее этот срок составлял 30 дней. Кроме того, ветераны СВО и их родные могут рассчитывать на личный прием в органах власти в первоочередном порядке.
В 2026 году из бюджета Краснодарского края на поддержку ветеранов специальной военной операции выделено свыше 78 млрд руб.
Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей активно развиваются в Краснодарском крае. Помимо компенсации расходов на твердое топливо и ускоренного рассмотрения обращений, ранее в регионе был принят ряд других инициатив. Например, с декабря 2025 года для ветеранов СВО и их семей была установлена возможность получения бесплатных земельных участков в любом сельском населенном пункте края. Это изменение было связано с нехваткой участков в крупных городах и курортах. Также с апреля 2026 года в крае начинают действовать выплаты для участников СВО, получивших инвалидность.
Законодательное собрание Краснодарского края систематически расширяет перечень льгот для военнослужащих. Так, с 2025 года ветераны СВО, уволенные с военной службы, получили право на внеочередное получение медицинской помощи, включая зубопротезирование. Кроме того, ранее была введена мера, позволяющая участникам СВО получать первоочередное право на заготовку древесины для строительства, ремонта и отопления жилых домов, а также корректирующий коэффициент при оплате древесины.
Краснодарский край также предоставляет различные финансовые выплаты. К февралю 2026 года региональная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ увеличилась до 2,5 млн рублей, что на 400 тыс. рублей больше предыдущей суммы. С учетом федеральных и муниципальных выплат общая сумма может достигать 3,4 млн рублей. Эти меры направлены на оказание комплексной поддержки как самим участникам СВО, так и членам их семей, охватывая бытовые, медицинские и финансовые нужды.