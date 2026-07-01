На Кубани ввели новые льготы для участников СВО

Законодательное собрание Краснодарского края на пленарном заседании утвердило новые региональные меры социальной поддержки участников СВО. Семьям ветеранов боевых действий, живущим в домах без центрального отопления, предоставлено право на компенсацию 50% расходов на приобретение твердого топлива, а также на оплату его доставки. По данным краевого парламента, в регионе около 2,5 тыс. семей участников СВО проживают в домах с печным отоплением.

По инициативе прокуратуры Краснодарского края заксобрание внесло изменения в краевой закон о правах граждан на обращение в государственные и муниципальные органы власти. Участники специальной военной операции и члены их семей имеют право получить ответ на свое обращение о мерах социальной поддержки в течение 20 дней, ранее этот срок составлял 30 дней. Кроме того, ветераны СВО и их родные могут рассчитывать на личный прием в органах власти в первоочередном порядке.

В 2026 году из бюджета Краснодарского края на поддержку ветеранов специальной военной операции выделено свыше 78 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар