Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3302
По состоянию на апрель 2026 года количество миллиардеров в мире выросло на 13% за прошедшие 12 месяцев до рекордного уровня и достигло 3302 человек. Такие данные приводит в своем ежегодном докладе банк UBS.
По оценкам банка, за отчетный период миллиардеров в мире стало на 383 больше, а их общее состояние выросло на 25%. Различия в росте числа миллиардеров и их состояний в разных странах значительны. В Южной Корее число миллиардеров выросло с 31 до 52, а их совокупное состояние за год увеличилось на 139%. В Чили миллиардеров не стало больше, но их состояние увеличилось на 80%. В Чехии добавилось два миллиардера, а состояние выросло на 60%. В шести странах миллиардеров стало меньше. Среди них — Саудовская Аравия и Таиланд.
Больше всего обладателей состояний свыше $1 млрд живет в США — более 1000. 562 миллиардера — граждане материкового Китая, 211 миллиардеров живут в Индии. Топ-5 замыкают Германия и Россия, с 193 и 122 миллиардерами соответственно.
Увеличение числа миллиардеров и их состояния — устойчивая глобальная тенденция. По данным консалтинговой компании Altrata, в 2023 году число долларовых миллиардеров в мире также выросло, достигнув рекордных 3323 человек, а их совокупный капитал составил $12,1 трлн. При этом в 2024 году, по оценкам Altrata, количество миллиардеров увеличилось до 3508 человек, а их состояние достигло $13,4 трлн.
За прошедшее десятилетие число миллиардеров в мире выросло более чем на 50%, а их совокупное состояние увеличилось на 121%. Наиболее быстро состояния растут у технологических миллиардеров. При этом, по данным Oxfam, в 2025 году общее число долларовых миллиардеров впервые превысило 3 тысячи человек, а их совокупное состояние достигло $18,3 трлн. Аналитики отмечают, что рост благосостояния миллиардеров часто приводит к усилению их политического влияния.
В то же время, по мнению Oxfam, с 2015 года состояние трех тысяч миллиардеров выросло на $6,5 трлн и достигло 14,6% мирового ВВП. Это происходит на фоне рекордного сокращения гуманитарной помощи: страны G7 урежут ее на 28% в 2026 году по сравнению с 2024 годом.
Прогнозы Knight Frank показывают, что в ближайшие пять лет число миллиардеров в мире вырастет еще на 25%, достигнув 3,915 тыс. человек. Основными драйверами роста станут быстро развивающиеся экономики, такие как Индонезия, Саудовская Аравия, Польша и Вьетнам, а также прибыль от технологий, включая искусственный интеллект.