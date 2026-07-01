Велимир Перасович покинул пост главного тренера УНИКСа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о расставании с главным тренером Велимиром Перасовичем. Хорватский специалист покинул команду после пяти лет работы, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Велимир Перасович

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Велимир Перасович

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

61-летний Велимир Перасович возглавлял УНИКС с 2021 по 2026 год. За это время под его руководством казанцы впервые в истории клуба завоевали золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, а также дважды становились вице-чемпионами (2024, 2026) и дважды — бронзовыми призерами (2022, 2025). За эти годы команда под его руководством одерживала победы над «Реалом» и «Барселоной» в Евролиге.

Изначально контракт Велимира Перасовича был рассчитан по схеме «1 + 1», однако тренер решил не активировать второй год соглашения.

«Перасович уходит. Как он сказал, что год хочет отдохнуть от баскетбола, побыть с семьей. Мы с пониманием относимся к его решению. Наверное, сильно устал, и внук у него родился, и сыновьями надо заниматься. Но, может быть, у него и будет какое-то предложение из Евролиги: в детали я не вникал. Мы благодарим Велимира Перасовича за годы интересного сотрудничества. Тренер он строгий, но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою. Результат был. А вот за пределами площадки Велимир, кстати, очень добрый, мягкий человек», — рассказал «Матч ТВ» президент клуба Евгений Богачев.

Подробнее — в материале «Ъ Волга-Урал» «Уйти по-хорватски».

Влас Северин